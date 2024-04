A presença feminina entre os mais ricos do Brasil tem sido um tema de crescente interesse e discussão. A Forbes, renomada por seus rankings anuais que destacam indivíduos de notável patrimônio financeiro, revelou em 2023 uma mudança histórica na lista dos bilionários brasileiros.

Pela primeira vez em doze anos, uma mulher, Vicky Safra, ocupa a liderança, simbolizando um marco importante na representação feminina no cenário econômico do país.

Quais são as mulheres mais ricas do Brasil hoje | Foto: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

Destaques femininos na elite financeira

Vicky Safra, viúva e herdeira do fundador do Banco Safra, emergiu como a mulher mais rica do Brasil, com uma fortuna estimada em US$ 20,4 bilhões, posicionando-a como a 94ª pessoa mais rica do mundo. Residindo na Suíça, Safra é conhecida por suas contribuições filantrópicas, especialmente através da Fundação Vicky e Joseph Safra, apoiando iniciativas nas áreas de educação, artes e saúde.

Aproveite e confira: Caixa Tem libera cartão de crédito com limite base de R$ 800; como solicitar

Outras figuras femininas de destaque

Além de Vicky Safra, o Brasil tem outras mulheres que se destacam por seu patrimônio substancial:

Ana Lucia de Mattos Barretto Villela, uma das maiores acionistas individuais do grupo Itaú Unibanco, possui uma fortuna de US$ 1,9 bilhão. Além de sua posição no setor financeiro, Ana Lucia preside o Instituto Alana, focado em projetos culturais sem fins lucrativos.

Cristina Junqueira, co-fundadora do Nubank, com patrimônio de US$ 1,6 bilhão, destaca-se por ser a primeira mulher no Brasil a alcançar o status de bilionária por meio de uma fintech, representando o grupo de self-made bilionárias.

Neide Helena de Moraes, com um legado familiar vinculado ao grupo Votorantim, possui uma fortuna de US$ 1,5 bilhão, compartilhada com seus irmãos em partes iguais.

Anne Werninghaus, principal acionista da WEG, após herdar uma significativa parcela de ações de seu pai, tem uma fortuna estimada em US$ 1,2 bilhão.

Lucia Borges Maggi & família, que controlam a AMaggi, uma gigante do agronegócio, também possuem um patrimônio de US$ 1,2 bilhão.

Vera Rechulski Santo Domingo, com controle sobre 11% da holding familiar sediada em Luxemburgo, tem uma fortuna estimada em US$ 1,1 bilhão.

Dulce Pugliese de Godoy Bueno, co-fundadora da Amil e com participações em outros empreendimentos após a venda da empresa, possui um patrimônio de US$ 1 bilhão.

Fica atento este detalhe

Esta análise das mulheres mais ricas do Brasil não apenas destaca suas realizações financeiras individuais, mas também reflete sobre o papel das mulheres na economia e na sociedade. Embora a presença feminina entre os mais ricos seja motivo de celebração, ela também lança luz sobre as disparidades de gênero que ainda existem no mundo dos negócios e no acesso ao poder econômico.

Esses exemplos de sucesso feminino podem inspirar futuras gerações e indicar caminhos para uma maior igualdade de gênero no ambiente corporativo e empresarial.

Aproveite e confira: Quanto ganha um funcionário da Caixa: concurso com 4 mil vagas acaba em breve