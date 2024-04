Qual dos dois você recebe: Bolsa Família ou Salário Família? Veja seu direito

No Brasil, duas importantes políticas de suporte à família, Salário-Família e Bolsa Família, têm sido vitais para garantir assistência financeira a famílias em situações de vulnerabilidade.

A possibilidade de acumular ambos os benefícios é uma questão que gera dúvidas, mas também representa uma oportunidade de auxílio múltiplo para quem se enquadra nos critérios de ambos os programas.

Entenda as diferenças entre Bolsa Família e Salário Família, quem tem direito a cada um deles e como esses benefícios podem ser acumulados para maior suporte financeiro. (Foto: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br)

Compreendendo os Benefícios e Seus Critérios

O Salário-Família é destinado aos trabalhadores que contribuem para a Previdência Social e têm filhos de até 14 anos ou inválidos de qualquer idade, com um pagamento de R$ 62,04 por filho, limitado a R$ 181,926 mensais.

Por outro lado, o Bolsa Família mira diretamente em famílias em condição de vulnerabilidade, oferecendo valores que podem chegar a R$ 218 por pessoa, além de outros benefícios complementares.

Sim, acumular os benefícios do Salário-Família e do Bolsa Família é permitido, desde que a renda total da família não ultrapasse o limite estabelecido pelo programa Bolsa Família.

Para manter o auxílio do Bolsa Família, as famílias devem assegurar a atualização do Cadastro Único a cada dois anos e cumprir com as exigências relacionadas à saúde e educação das crianças.

Veja mais sobre: COMUNICADO GERAL: nova rodada de PIX do INSS começa segunda-feira (1º)

Bolsa Família: Diversidade de Apoios Financeiros

Além do auxílio base, o Bolsa Família engloba uma série de benefícios adicionais, visando um apoio mais abrangente:

Benefício de Renda de Cidadania : R$ 142 por membro da família;

: R$ 142 por membro da família; Benefício Complementar : assegura um pagamento total mínimo de R$ 600 por família;

: assegura um pagamento total mínimo de R$ 600 por família; Benefício Primeira Infância : R$ 150 mensais para cada criança de zero a sete anos;

: R$ 150 mensais para cada criança de zero a sete anos; Benefício Variável Familiar: adicional de R$ 50 para gestantes e jovens de 7 a 18 anos, bem como para cada membro familiar até sete meses de idade.

Acesso e Calendário de Pagamentos

Os pagamentos do Bolsa Família são organizados conforme o último dígito do Número de Identificação Social (NIS) do beneficiário, com um calendário específico de distribuição.

Em abril, por exemplo, os pagamentos são escalonados de 17 a 30, facilitando a organização e o acesso ao benefício, que pode ser movimentado através do aplicativo Caixa Tem.

Dias de Pagamento do Bolsa Família para Abril

Confira a seguir o calendário detalhado para o recebimento do Bolsa Família no mês de abril, organizado conforme o último dígito do Número de Identificação Social (NIS) dos beneficiários:

NIS final 1 : Pagamento em 17 de abril

: Pagamento em 17 de abril NIS final 2 : Pagamento em 18 de abril

: Pagamento em 18 de abril NIS final 3 : Pagamento em 19 de abril

: Pagamento em 19 de abril NIS final 4 : Pagamento em 22 de abril

: Pagamento em 22 de abril NIS final 5 : Pagamento em 23 de abril

: Pagamento em 23 de abril NIS final 6 : Pagamento em 24 de abril

: Pagamento em 24 de abril NIS final 7 : Pagamento em 25 de abril

: Pagamento em 25 de abril NIS final 8 : Pagamento em 26 de abril

: Pagamento em 26 de abril NIS final 9 : Pagamento em 29 de abril

: Pagamento em 29 de abril NIS final 0: Pagamento em 30 de abril

Lembre-se: Os valores podem ser movimentados através do aplicativo Caixa Tem, disponível para dispositivos Android e iOS, facilitando o acesso ao benefício de forma prática e segura.

A compreensão dos programas Bolsa Família e Salário Família é fundamental para famílias que buscam apoio financeiro. Saber se é possível acumular ambos e conhecer os procedimentos para solicitação e manutenção dos benefícios são passos importantes para garantir o suporte necessário.

As políticas de assistência social são desenhadas para prover uma rede de segurança, e estar informado sobre essas oportunidades é o primeiro passo para fazer pleno uso delas.

Você também pode gostar de: Lista de doenças que concedem 25% de aumento no INSS