Em um esforço para aprimorar a distribuição de benefícios sociais, o Governo Federal iniciou uma avaliação detalhada, conhecida como pente-fino, focada em beneficiárias do Bolsa Família. Esta medida, especificamente direcionada a mães solteiras enquadradas nos grupos 3 e 4 do programa, busca identificar situações irregulares e garantir que o auxílio seja destinado a quem realmente necessita.

Agentes do Centro de Referência da Assistência Social (CRAS) desempenharão um papel central nesta avaliação, realizando visitas domiciliares para verificar as condições de vida das beneficiárias.

Grupo de mães recebe a melhor notícia do governo para o Bolsa Família | Foto: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

Objetivos e comunicação

O CRAS, instituição fundamental no apoio a famílias vulneráveis, comunicou às participantes do programa a necessidade de esclarecimento de informações cadastrais para evitar bloqueios ou cancelamentos de benefícios. A mensagem enviada alerta sobre a importância de manter o cadastro atualizado, destacando a data limite de 12 de abril de 2024 para regularização.

Não deixe de conferir: Páscoa pode trazer presente de SALÁRIO EXTRA para CPFs de 0 a 9

Critérios de avaliação

O processo de avaliação cadastral incorpora vários critérios novos, entre eles:

A não criminalização da pobreza, enfatizando a importância de um olhar humano e compreensivo sobre as situações de vulnerabilidade; Aperfeiçoamento no cruzamento de dados para uma análise mais abrangente e precisa; Implementação de ações contra fraudes, inclusive as cibernéticas, para proteger a integridade do programa; Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social (SUAS) nos âmbitos estadual e municipal; Compromisso com a transparência e a comunicação clara com a sociedade.

Canais de atendimento e consulta

Beneficiárias e interessados podem recorrer a vários canais oficiais para consultar informações sobre o Bolsa Família, incluindo os aplicativos Caixa Tem e Bolsa Família, disponíveis para dispositivos Android e iOS, além do Portal Cidadão. O Governo também disponibiliza números de atendimento telefônico para facilitar o acesso a informações e esclarecimentos.

Calendário de pagamentos

O pagamento do Bolsa Família segue um calendário baseado no último dígito do Número de Identificação Social (NIS) dos beneficiários. As datas de depósito para o mês de março foram anunciadas, assegurando que os titulares do benefício, que estão em conformidade com as regras do programa, recebam seus auxílios sem atrasos.

A iniciativa de avaliação cadastral do Bolsa Família reflete o compromisso do Governo em otimizar a distribuição de benefícios, focando na precisão e na justiça. Enquanto as visitas do CRAS e as novas diretrizes de avaliação são implementadas, as beneficiárias são incentivadas a manter seus dados atualizados e a cooperar com os processos de verificação para garantir a continuidade do suporte financeiro essencial fornecido pelo programa.

Não deixe de conferir: Aprovado! Como usar o FGTS Futuro para comprar uma casa