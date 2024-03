Rescisão completa e 100% no aplicativo; como sacar o FGTS

Ser demitido sem justa causa traz uma série de incertezas e preocupações, mas, por outro lado, também abre a possibilidade de acessar alguns direitos trabalhistas, como o saque da rescisão do FGTS.

Graças à tecnologia e aos avanços dos serviços digitais, esse processo se tornou mais ágil e menos burocrático. Neste artigo, vamos explicar como você pode realizar o saque de forma prática utilizando o aplicativo FGTS Digital.

Demitido sem justa causa? Descubra como o aplicativo FGTS pode facilitar o saque da sua rescisão de forma prática e eficiente. (Foto: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br).

Entenda como sacar o FGTS Digital

O Saque Rescisão FGTS é um direito de todo trabalhador que é demitido sem justa causa, possibilitando a retirada integral do saldo disponível na conta do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), incluindo a multa rescisória quando aplicável.

O procedimento, que antes exigia visitas às agências da Caixa Econômica Federal, agora pode ser realizado de forma totalmente digital, através do aplicativo oficial “App FGTS”. Esse avanço representa não apenas uma comodidade, mas também um passo importante na modernização dos serviços acessíveis aos trabalhadores brasileiros.

Como Funciona o Saque-Rescisão Digital?

O processo de saque-rescisão pelo aplicativo FGTS é intuitivo e eficiente. A primeira etapa consiste em baixar e instalar o App FGTS em seu smartphone. Uma vez instalado, você deverá acessar o app com seu CPF e senha CAIXA.

Se ainda não tiver uma conta bancária cadastrada no aplicativo, você terá a opção de adicionar uma facilmente. No menu “Meus Saques”, selecione a “Modalidade Saque-Rescisão” para consultar as contas que estão liberadas para saque e definir o canal para o recebimento automático dos valores.

Após o empregador informar a rescisão do contrato de trabalho no sistema da Caixa, os valores serão transferidos automaticamente para a conta bancária cadastrada, ficando disponíveis em até 5 dias.

É importante ressaltar que, para garantir uma transição tranquila e assegurar o acesso aos seus direitos, é fundamental ter todos os documentos pessoais em mãos, bem como o número do PIS/PASEP.

O FGTS Digital simplifica significativamente o acesso aos recursos do FGTS em momentos críticos, como uma demissão, eliminando a necessidade de deslocamento e espera em filas. Essa facilidade é um reflexo das iniciativas de digitalização dos serviços públicos, visando proporcionar uma experiência mais eficiente e menos estressante para os cidadãos.

Demais condições do saque do FGTS

Além do saque por rescisão sem justa causa, o FGTS oferece outras modalidades de retirada que se adaptam a diferentes situações vivenciadas pelo trabalhador.

Entre elas, destacam-se o saque-aniversário, a aposentadoria, a compra da casa própria, em caso de doenças graves ou situações de calamidade pública. Cada uma dessas condições possui critérios específicos que devem ser atendidos para que o trabalhador possa efetuar o saque.

Por exemplo, no saque-aniversário, os trabalhadores têm a opção de sacar uma parte do saldo do FGTS anualmente, no mês de seu aniversário, optando por essa modalidade em detrimento do saque-rescisão.

Para compreender as demais condições de saque do FGTS, é recomendável acessar o aplicativo FGTS Digital ou o site da Caixa Econômica Federal, onde é possível obter informações detalhadas sobre cada modalidade de saque.

É importante estar ciente de que, ao optar pelo saque-aniversário, por exemplo, o trabalhador não poderá sacar o saldo total da conta em caso de demissão sem justa causa, recebendo apenas a multa rescisória.

Esse tipo de decisão deve ser tomada com cautela, considerando as necessidades e planos futuros do trabalhador. A digitalização dos serviços do FGTS visa não apenas facilitar o acesso aos recursos em momentos específicos, mas também garantir que o trabalhador possa fazer escolhas informadas sobre a melhor forma de utilizar seu fundo de garantia.

