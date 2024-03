COMUNICADO GERAL: nova rodada de PIX do INSS começa segunda-feira (1º)

A partir desta segunda-feira, dia 1º de abril de 2024, os aposentados e pensionistas do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) estarão atentos ao início de uma nova rodada de pagamentos, marcando mais um ciclo de distribuição de benefícios para o mês de março.

Este momento é especialmente relevante para cerca de 39 milhões de beneficiários em todo o país, dos quais mais de 60% recebem um salário mínimo, conforme as diretrizes do INSS.

Quem Recebe PIX do INSS na Segunda-feira, dia 1º?

Neste começo de abril, especificamente no dia 1°, os pagamentos serão destinados aos beneficiários com número final de benefício 6 que recebem um salário mínimo.

Além disso, aqueles com NIS final 1 e 6, e que recebem acima do piso nacional, também verão seus benefícios sendo liberados. Este esquema de pagamento direto nas contas dos aposentados e pensionistas visa facilitar o acesso aos proventos de forma segura e eficiente.

Como Consultar o Extrato do INSS?

Para os beneficiários que desejam consultar o extrato do INSS e acompanhar o calendário de pagamentos, o processo é simplificado através do aplicativo do INSS ou do site Meu INSS.

Acessando com a conta Gov.br, é possível verificar detalhes sobre os pagamentos, garantindo que nenhum beneficiário perca as datas importantes relacionadas ao seu benefício.

Calendário de Pagamentos do INSS – Março 2024

O calendário para quem recebe um salário mínimo e para quem recebe acima do piso nacional está bem definido, considerando o número final do benefício sem o último dígito verificador.

Este método organizado assegura que todos os segurados tenham clareza sobre quando esperar seus respectivos pagamentos.

Para Quem Recebe Um Salário Mínimo

Número Final do Benefício 1 : Pagamento em 22/03

: Pagamento em 22/03 Número Final do Benefício 2 : Pagamento em 25/03

: Pagamento em 25/03 Número Final do Benefício 3 : Pagamento em 26/03

: Pagamento em 26/03 Número Final do Benefício 4 : Pagamento em 27/03

: Pagamento em 27/03 Número Final do Benefício 5 : Pagamento em 28/03

: Pagamento em 28/03 Número Final do Benefício 6 : Pagamento em 01/04

: Pagamento em 01/04 Número Final do Benefício 7 : Pagamento em 02/04

: Pagamento em 02/04 Número Final do Benefício 8 : Pagamento em 03/04

: Pagamento em 03/04 Número Final do Benefício 9 : Pagamento em 04/04

: Pagamento em 04/04 Número Final do Benefício 0: Pagamento em 05/04

Para Quem Recebe Acima de Um Salário Mínimo

Números Finais do Benefício 1 e 6 : Pagamento em 01/04

: Pagamento em 01/04 Números Finais do Benefício 2 e 7 : Pagamento em 02/04

: Pagamento em 02/04 Números Finais do Benefício 3 e 8 : Pagamento em 03/04

: Pagamento em 03/04 Números Finais do Benefício 4 e 9 : Pagamento em 04/04

: Pagamento em 04/04 Números Finais do Benefício 5 e 0: Pagamento em 05/04

Quem Tem Direito a Receber?

Os pagamentos do INSS abrangem uma ampla gama de beneficiários, incluindo aqueles com direito a aposentadoria por idade, tempo de contribuição, especial, por invalidez, além de auxílios-doença, acidente, reclusão, o Benefício de Prestação Continuada (BPC), pensão por morte, salário-maternidade e salário-família.

Esta diversidade reflete o compromisso do INSS em atender às necessidades de seus segurados em diferentes fases da vida e condições.

