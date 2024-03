Viajar pagando menos: 3 empresas oferecem os melhores programas de milhas

Com o aumento dos gastos no cartão de crédito, acumular pontos para trocar por milhas aéreas se tornou uma prática comum entre os consumidores.

O cartão de crédito é amplamente utilizado devido à sua conveniência de pagamento e aos benefícios oferecidos, como o acúmulo de milhas, que podem ser trocadas por passagens aéreas.

A seguir, vamos te mostrar três fintechs ofertam ótimos programas de milhas aéreas. Preparado? Então, siga a leitura.

Otimize seus gastos para viajar mais economizando. Descubra como acumular milhas aéreas e trocá-las por passagens com programas de recompensas de fintechs. (Foto: Divulgação).

Conheça três fintechs que oferecem opções para acumular milhas

Banco Inter

O Inter Loop permite aos clientes acumular pontos para trocar por milhas no programa TudoAzul, da Azul Linhas Aéreas.

Os resgates podem ser feitos a partir de 5 mil pontos, com taxas de conversão variando de acordo com a categoria do cartão.

O resgate é feito pelo aplicativo da fintech, exigindo que o cliente tenha uma conta no TudoAzul. O programa é gratuito e os pontos não expiram.

BTG Pactual

Em resumo, os gastos no cartão de crédito do BTG Pactual se convertem em pontos nas plataformas Esfera ou Livelo.

Esses pontos podem ser trocados por produtos, serviços ou passagens aéreas, dependendo da preferência do consumidor.

Os benefícios estão disponíveis apenas para clientes que comprovem renda mínima de R$ 7 mil mensais e é necessário pagar uma anuidade, cujo valor varia de R$ 15 a R$ 35 mensais.

A saber, o valor cobrado irá depender dos gastos e do perfil do cliente. Além disso, é preciso investir R$ 120 mensais no programa de pontos do BTG.

C6 Bank

Os clientes do C6 Bank acumulam “pontos átomos“, que podem ser trocados por passagens aéreas diretamente no aplicativo.

Eles têm a flexibilidade de escolher para qual programa de milhas desejam transferir os pontos, incluindo Smiles, Latam Pass, TudoAzul e Tap.

A troca é realizada na C6 Store, na opção “Viagens” e “Transferência entre programas“. O acúmulo de pontos varia de acordo com o tipo de cartão, com opções de planos aceleradores gratuitos e pagos.

Essas fintechs oferecem oportunidades para os consumidores acumularem milhas aéreas de forma conveniente e flexível.

Ao escolher um cartão de crédito que ofereça benefícios de milhagem, os clientes podem economizar em suas viagens futuras e aproveitar ao máximo seus gastos no cartão.

Como acumular milhas?

Use seu cartão de crédito regularmente: Cada compra gera pontos. Escolha um cartão com benefícios de milhagem: Priorize cartões com vantagens nesse sentido. Aproveite promoções e bônus de inscrição: Novos clientes podem receber bônus significativos. Fique atento às ofertas de parceiros: Parcerias oferecem oportunidades extras de acumular milhas. Participe de programas de fidelidade: Amplie suas fontes de milhas ao participar desses programas. Evite perder milhas expiradas: Use seus pontos antes que expirem ou estenda sua validade através de atividades regulares.

