R$ 4.590 no Nubank hoje mesmo; aprenda a liberar

Em momentos de aperto financeiro, muitas pessoas buscam alternativas para acessar recursos de forma rápida e com condições favoráveis. Uma dessas alternativas é a antecipação do saque-aniversário do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), destinada a trabalhadores do setor privado que buscam liquidez ou desejam quitar dívidas.

Este guia explora como essa modalidade pode ser uma opção viável e menos onerosa, permitindo o acesso a valores que vão de R$ 50 a R$ 6 mil.

O saque-aniversário: uma fonte de liquidez e alívio financeiro

Benefícios do saque-aniversário

Desde sua introdução em 2020, o saque-aniversário se tornou um meio para os trabalhadores acessarem parte do seu saldo no FGTS antecipadamente. Uma pesquisa realizada pela Associação Brasileira de Bancos (ABBC) e a Zetta apontou que 45% dos participantes utilizam essa opção para liquidar dívidas, enquanto mais de 60% a consideram mais vantajosa devido às suas taxas de juros competitivas.

Vantagens competitivas

A antecipação do saque-aniversário se destaca por várias razões:

Taxas de Juros : Oferece taxas mais amigáveis se comparadas a outras linhas de crédito disponíveis no mercado.

: Oferece taxas mais amigáveis se comparadas a outras linhas de crédito disponíveis no mercado. Flexibilidade de Valores : Permite o acesso a montantes variáveis, facilitando o planejamento financeiro conforme a necessidade do trabalhador.

: Permite o acesso a montantes variáveis, facilitando o planejamento financeiro conforme a necessidade do trabalhador. Sem Parcela Mensal Fixa: O adiantamento é ajustado diretamente no saldo do saque-aniversário, sem a necessidade de pagamentos mensais fixos.

Como solicitar a antecipação do saque-aniversário

Para aqueles interessados em aproveitar essa modalidade, o processo de solicitação é simplificado:

Acesso via Aplicativo do FGTS: Inicie o procedimento abrindo o aplicativo do FGTS e efetuando o login. Autorização de Consulta: Seleciona-se a opção “Autorizar banco a consultar meu saldo” para dar continuidade. Escolha da Modalidade: Opte pela modalidade “Saque-aniversário” no menu disponível. Seleção do Banco: Indique a instituição financeira com a qual deseja contratar o empréstimo, autorizando-a a acessar o seu saldo do FGTS. Finalização: Conclua a contratação do empréstimo junto ao banco selecionado.

Uma alternativa estratégica

A antecipação do saque-aniversário se estabelece como uma solução estratégica e acessível para trabalhadores em busca de recursos financeiros emergenciais. Com um processo de contratação descomplicado e condições de crédito favoráveis, essa opção se apresenta como um recurso valioso para quem precisa de liquidez ou deseja quitar dívidas com urgência.

É recomendável para todos que atendem aos critérios e necessitam de uma solução financeira eficaz considerar a antecipação do saque-aniversário do FGTS como uma opção viável.

