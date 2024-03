Você terá o novo cartão Pé-de-Meia do governo? Conta começa com R$ 200,00

Com a liberação da consulta aos aprovados para receber o pagamento do programa Pé-de-Meia pelo Ministério da Educação (MEC), muitos estudantes do ensino médio aguardavam ansiosamente para saber se estavam na lista.

Porém, para alguns, a mensagem “CPF não localizado nos registros de participação do programa Pé de Meia” trouxe incerteza.

Aqui, vamos explicar como descobrir se vai receber o benefício, mesmo se não localizar seu CPF na lista, e quais são os próximos passos a seguir.

Entenda a situação do CPF não localizado

A mensagem de que o CPF não foi localizado no programa Pé-de-Meia pegou diversos estudantes de surpresa durante a consulta pelo aplicativo Jornada do Estudante.

É importante ressaltar que este é o único meio oficial para consultar a lista de aprovados, portanto, é fundamental evitar aplicativos e sites não oficiais que possam gerar confusão ou fornecer informações incorretas.

O aplicativo não fornece detalhes sobre o motivo do impedimento, sugerindo que o estudante busque mais informações junto à escola para verificar se os dados foram enviados ao MEC.

Além disso, o próprio Ministério da Educação enfatizou que a lista de aprovados ainda não é definitiva e será atualizada nos próximos dias, à medida que os dados forem sendo consolidados pelas redes de ensino municipais e estaduais.

Acompanhando a atualização da lista

Se você recebeu a mensagem de CPF não localizado, é importante entrar em contato com sua escola para verificar se as informações já foram repassadas ao MEC.

Além disso, é fundamental acompanhar a atualização da lista de beneficiários pelo aplicativo Jornada do Estudante, pois novos estudantes podem ser incluídos conforme os dados forem sendo consolidados.

Quem tem direito ao pé de meia

Para receber o Pé-de-Meia, é necessário atender aos seguintes critérios:

Estar inscrito no Cadastro Único (CadÚnico) para Programas Sociais do Governo Federal;

para Programas Sociais do Governo Federal; Estar regularmente matriculado no ensino médio das redes públicas;

das redes públicas; Ter idade entre 14 e 24 anos ;

; Possuir CPF ;

; Não ter reprovação por duas vezes consecutivas;

Ter frequência mensal de 80% das horas letivas no período de apuração.

Inscrição no programa Pé de Meia

Não é necessário fazer inscrição ou cadastro para participar do programa Pé-de-Meia. Os dados dos estudantes serão enviados pelos sistemas de ensino estaduais, distrital e municipais.

Todos os meses, as redes de ensino deverão enviar as informações de frequência dos estudantes do ensino médio, conforme o calendário e as regras estabelecidas na lei que cria o programa.

A partir desses dados, o Ministério da Educação verificará as condicionalidades e a elegibilidade dos estudantes, enviando as informações à Caixa para o repasse dos pagamentos.

Assim, se você se enquadra nos critérios de recebimento, mas mesmo assim recebeu a mensagem de CPF não localizado no programa Pé-de-Meia, não se preocupe.

Verifique com sua escola se os dados foram enviados ao MEC e acompanhe a atualização da lista de beneficiários pelo aplicativo oficial.

Estar atento a essas informações é essencial para garantir o acesso ao benefício e aproveitar os recursos disponibilizados pelo programa.

