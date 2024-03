Especialista revela o risco de usar sutiã sem lavar

Deixar de higienizar a lingerie por longos períodos pode acarretar consequências não apenas para a saúde de quem a utiliza, mas também para a própria peça. A prática comum de não lavar o sutiã após um único dia de uso pode ter impactos significativos.

Por que a higienização é fundamental?

Hilka Espírito Santo, membro da Comissão de Mastologia da Federação Brasileira das Associações de Ginecologia e Obstetrícia (Febrasgo), destaca a importância da higienização diária da lingerie, equiparando-a à rotina de lavagem de outras peças de vestuário. Segundo ela, a falta de limpeza adequada pode desencadear problemas de saúde e comprometer a durabilidade do item.

Consequências para a pele e para o sutiã

Com o uso contínuo, a lingerie acumula sujeira, suor e outras secreções corporais, tornando-se um ambiente propício para o desenvolvimento de fungos e bactérias. Esse acúmulo pode levar a alergias e infecções de pele, alerta Espírito Santo.

Caso ocorra uma infecção na região dos seios, é recomendado procurar um dermatologista e um mastologista para investigar possíveis complicações relacionadas à mama.

Além disso, o acúmulo de sujeira pode impregnar no tecido do sutiã, resultando em manchas amareladas que dificultam a limpeza e podem comprometer a integridade da peça.

Marinês Cassiano, especialista em cuidados têxteis da 5àsec, ressalta a importância de evitar o acúmulo excessivo de sujeira, que pode danificar o tecido, especialmente em peças delicadas como a lingerie.

Como realizar a lavagem adequada

Devido à delicadeza da lingerie, é recomendado adotar cuidados especiais durante a lavagem. Cassiano sugere o uso de sacos de proteção para evitar danos causados pelo atrito com outras roupas durante a lavagem.

A Intimissimi oferece orientações específicas para a lavagem do sutiã, destacando a importância de lavá-lo à mão ou em máquina utilizando o ciclo delicado, além de evitar o uso de água quente e centrifugação.

Momento de substituição

Segundo Espírito Santo, o sutiã deve ser substituído quando perder a elasticidade, independente do tempo de uso. A sustentação adequada das mamas é essencial para o conforto e saúde da mulher, evitando desconfortos na coluna e possíveis complicações decorrentes do desgaste dos ligamentos mamários.

Portanto, a substituição deve ser feita assim que a peça deixar de oferecer o suporte necessário, independentemente do tamanho da mama.

É recomendado dormir com ou sem sutiã?

Dormir com sutiã é uma questão controversa e pode variar de acordo com as preferências individuais e necessidades específicas de cada mulher. Não há evidências científicas que comprovem benefícios significativos em dormir com sutiã, especialmente para a saúde mamária.

Alguns especialistas afirmam que dormir sem sutiã pode permitir que a pele respire melhor e reduzir o desconforto causado pela compressão do tecido mamário durante o sono. Por outro lado, mulheres com seios maiores podem se sentir mais confortáveis e seguras ao dormir com sutiã para evitar desconforto ou movimentos bruscos durante a noite.

Em última análise, a decisão de dormir com ou sem sutiã deve ser baseada no conforto pessoal e nas preferências individuais de cada mulher.

