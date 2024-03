Páscoa pode trazer presente de SALÁRIO EXTRA para CPFs de 0 a 9

Com a chegada da Páscoa, uma notícia excelente vem trazer ainda mais doçura a este período: a confirmação do pagamento do 13º salário de 2024 pelo INSS.

Essa novidade é um verdadeiro alívio para aposentados, pensionistas e beneficiários de diversos auxílios, representando uma importante ajuda para equilibrar as finanças ao longo do ano. Imagine a sensação de receber esse presente em um momento tão especial!

Salário extra para CPFs de 0 a 9

Em um movimento inesperado, o calendário de pagamento do 13º salário do INSS foi antecipado, permitindo que os beneficiários planejem melhor seus gastos e investimentos para o ano.

Para quem recebe até 1 salário mínimo, a distribuição dos pagamentos será feita em duas parcelas, organizadas de acordo com o número final do NIS (Número de Identificação Social), garantindo que o dinheiro extra chegue quando mais necessário.

O pagamento da primeira parcela do 13º salário seguirá um calendário específico, iniciando no dia 24 de abril e estendendo-se até 08 de maio, de acordo com o final do NIS.

Para aqueles que recebem mais que 1 salário mínimo, as datas de pagamento também são divididas de forma a facilitar o acesso ao benefício.

É fundamental destacar a importância de estar atento às datas de pagamento para assegurar o recebimento do abono sem contratempos.

Calendário de pagamento

as listas detalhadas com as datas de pagamento do 13º salário de 2024 pelo INSS, separadas para quem recebe até 1 salário mínimo e para quem recebe mais que 1 salário mínimo.

Para quem recebe até 1 salário mínimo

Final do NIS 1 1ª parcela: 24/04/2024 2ª parcela: 24/05/2024

Final do NIS 2 1ª parcela: 25/04/2024 2ª parcela: 27/05/2024

Final do NIS 3 1ª parcela: 26/04/2024 2ª parcela: 28/05/2024

Final do NIS 4 1ª parcela: 29/04/2024 2ª parcela: 29/05/2024

Final do NIS 5 1ª parcela: 30/04/2024 2ª parcela: 31/05/2024

Final do NIS 6 1ª parcela: 02/05/2024 2ª parcela: 03/06/2024

Final do NIS 7 1ª parcela: 03/05/2024 2ª parcela: 04/06/2024

Final do NIS 8 1ª parcela: 06/05/2024 2ª parcela: 05/06/2024

Final do NIS 9 1ª parcela: 07/05/2024 2ª parcela: 06/06/2024

Final do NIS 0 1ª parcela: 08/05/2024 2ª parcela: 07/06/2024



Para quem recebe mais que 1 salário mínimo

Finais do NIS 1 e 6 1ª parcela: 02/05/2024 2ª parcela: 03/06/2024

Finais do NIS 2 e 7 1ª parcela: 03/05/2024 2ª parcela: 04/06/2024

Finais do NIS 3 e 8 1ª parcela: 06/05/2024 2ª parcela: 05/06/2024

Finais do NIS 4 e 9 1ª parcela: 07/05/2024 2ª parcela: 06/06/2024

Finais do NIS 5 e 0 1ª parcela: 08/05/2024 2ª parcela: 07/06/2024



Quem Tem Direito?

Todos os beneficiários do INSS que receberam auxílio por incapacidade temporária, auxílio-acidente, aposentadoria, pensão por morte ou auxílio-reclusão em 2024 estão elegíveis para o 13º.

A medida do governo visa não apenas estimular a economia mas também proporcionar um alívio financeiro significativo para milhões de brasileiros.

Para aqueles ansiosos por confirmar os valores do 13º salário deste ano, há diversas formas de consulta. Através do número final do cartão de benefício (ignorando o último dígito verificador), é possível saber exatamente quando o pagamento será efetuado.

Ademais, o INSS oferece o serviço de “Extrato de Pagamento” no site Meu INSS, além do aplicativo disponível para Android e iOS, facilitando a vida de quem prefere a comodidade digital.

Este 13º salário antecipado simboliza mais que um auxílio financeiro; é um gesto de reconhecimento e valorização dos que tanto contribuíram para a sociedade. Portanto, se você é um dos beneficiários, prepare-se para esse presente de Páscoa especial. Que este ano traga não só o doce sabor dos chocolates mas também a doce sensação de segurança financeira.

