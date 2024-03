Nubank libera PRESENTE INESPERADO para esses clientes

Em um mundo cada vez mais conectado, o Nubank se destaca não apenas como uma das principais fintechs brasileiras, mas também como um gigante global.

A recente pesquisa divulgada pelo Mobile App Trends 2024 colocou o aplicativo do Nubank como o sexto mais baixado em todo o mundo, superando gigantes do mercado de criptomoedas. Mas o que realmente está causando burburinho entre os usuários é o mais novo lançamento da empresa: o Nu Limite Garantido.

Aumente seu limite de crédito no Nubank e desfrute de rendimentos de 100% do CDI com o novo serviço Nu Limite Garantido. Entenda como funciona e aproveite!

Crescimento sem Precedentes

A popularidade do Nubank, especialmente na América Latina, não é surpresa. Com um aumento de 16% nas interações com aplicativos financeiros na região em 2023, fica claro que a procura por soluções financeiras modernas e acessíveis está em alta.

E o Nubank, com sua proposta de experiência de usuário aprimorada, está no centro desse movimento. Os usuários do aplicativo dedicam, em média, 15 minutos por sessão, um testemunho do engajamento e da confiança depositada na plataforma.

Nu Limite Garantido: Um presente inesperado

Em reconhecimento à lealdade de seus clientes, o Nubank introduziu o Nu Limite Garantido, um serviço que permite aos usuários aumentar seu limite de crédito de maneira proativa. Isso é feito utilizando-se de um valor de investimento como garantia, dando aos clientes mais liberdade e flexibilidade financeira.

E não para por aí: o valor investido não só serve como garantia mas também rende 100% do CDI, com a opção de resgate a qualquer momento, desde que não esteja comprometido com a fatura do cartão.

Para quem busca aumentar o limite no Nubank e desfrutar dos benefícios do Nu Limite Garantido, a fintech tem orientado seus clientes passo a passo.

Além dessa novidade, há dicas de como conseguir até R$ 560 adicionais no cartão, evidenciando o empenho do Nubank em proporcionar maior controle e flexibilidade financeira aos seus usuários.

Por que o Nubank se Destaca?

O sucesso do Nubank, refletido pelo número expressivo de downloads de seu aplicativo, não se deve apenas à sua capacidade de inovação. A fintech tem sido pioneira em entender e atender às necessidades de seus usuários, oferecendo soluções práticas que facilitam o dia a dia financeiro.

Seja pela experiência do usuário, pela facilidade de aumentar o limite de crédito ou pelo rendimento de investimentos, o Nubank continua a redefinir o que esperamos de nossas instituições financeiras.

Em suma, o Nubank não apenas mantém sua posição de liderança no mercado financeiro digital, mas também fortalece o relacionamento com seus clientes através de inovações como o Nu Limite Garantido. É uma era de transformação digital, e o Nubank está, sem dúvida, na vanguarda desta revolução.

