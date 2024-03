Em resposta à crescente preocupação com a segurança e privacidade online, o WhatsApp implementou um recurso que permite aos usuários ocultarem suas conversas e protegê-las com um código secreto.

Apenas 1 toque para esconder conversas no WhatsApp | Foto: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br

O novo recurso de ocultar conversas

Recentemente, o WhatsApp lançou uma atualização que possibilita aos usuários ocultarem conversas individuais e em grupo da tela inicial do aplicativo, protegendo-as com um código secreto. Esta novidade oferece uma camada adicional de segurança, especialmente para aqueles que compartilham dispositivos ou desejam proteger mensagens sensíveis.

Funcionamento do recurso

Inicialmente, o recurso utiliza a senha do dispositivo ou as opções de biometria, como impressão digital ou reconhecimento facial, para desbloquear as conversas protegidas. Agora, os usuários também podem definir uma senha específica para acessar essa pasta de conversas trancadas, proporcionando maior personalização e segurança.

Passo a passo para ocultar e proteger conversas

Abra o WhatsApp em seu dispositivo. Acesse a conversa que deseja proteger com senha. Toque na foto de perfil do contato ou grupo para acessar as informações. Role a tela e selecione a opção “Trancar conversa”. Siga as instruções na tela e confirme a ação. Volte à tela inicial do WhatsApp e localize a aba “Conversas trancadas”. Acesse as configurações dessa aba e habilite a opção “Ocultar conversas trancadas”. Escolha um código secreto para desbloquear suas conversas. Confirme o código escolhido e finalize o processo.

Importância do recurso

Além de proporcionar uma sensação de privacidade e segurança para os usuários, esse recurso representa um avanço significativo na abordagem do WhatsApp em relação à segurança digital. Ao ocultar automaticamente o conteúdo das conversas protegidas, o aplicativo demonstra seu compromisso em proteger os dados dos usuários de maneira eficaz e acessível.

Cuidados após ativar o recurso

Após ativar o recurso, suas conversas ficarão ocultas, sendo necessário digitar o código secreto na barra de pesquisa para acessá-las. Certifique-se de ler todas as instruções do WhatsApp para garantir o correto funcionamento do recurso. Além disso, escolha um código secreto que seja fácil de lembrar, mas difícil de adivinhar.

Ao utilizar o recurso de ocultar conversas com um código secreto no WhatsApp, os usuários podem aumentar significativamente a segurança de suas comunicações e proteger suas informações pessoais de maneira eficaz.

Siga o passo a passo fornecido para garantir uma maior privacidade e tranquilidade ao utilizar o aplicativo de mensagens mais popular do mundo.

