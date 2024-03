Encontrar o perfume masculino ideal pode ser um desafio, especialmente quando se busca algo que combine alta performance, fixação duradoura, mesmo sob o calor, e um aroma distinto, longe do convencional. Para aqueles em busca de fragrâncias que transcendam o comum, oferecendo uma mistura de elegância, frescor, e exclusividade, a orientação de um especialista pode ser crucial.

Apenas para homens elegantes os perfumes com aromas únicos | Imagem de NoName_13 por Pixabay

Uma jornada olfativa incomum

Luis Jordão, um renomado youtuber e conhecedor do universo da perfumaria, compartilha suas recomendações para quem deseja se destacar através de seu aroma. Suas escolhas incluem três perfumes notáveis por suas qualidades únicas, incluindo duas opções internacionais e uma nacional, demonstrando que a excelência em perfumaria pode ser encontrada em diversos cantos do mundo.

Costa Azzurra Parfum – Tom Ford (2022): Representando a essência do luxo e sofisticação, esta fragrância é uma viagem olfativa às costas italianas. Com uma nota de topo de Limão Italiano, seguida por notas de coração que incluem Cipreste e Carvalho, e finalizada com notas de fundo de Âmbar e Ládano, este perfume de Tom Ford é a epitome da elegância refrescante e duradoura.

Moncler Sunrise pour Homme – Moncler (2021): Uma fragrância que evoca o amanhecer nas montanhas, com notas de topo refrescantes de Notas Verdes e Sálvia Esclaréia, complementadas pela robustez do Pinheiro no coração, e uma base sólida de Sândalo, Cedro, Vetiver e Âmbar. É uma escolha ideal para homens que procuram frescor aliado a uma presença marcante.

S.S Marítima – Sapientiae Niche (2018): Um destaque nacional no mundo da perfumaria de nicho, esta fragrância traz um contraste interessante em relação às outras mencionadas. Apesar de ser classificada um degrau abaixo em termos de qualidade, não deixa a desejar em performance e fixação, e se destaca pelo seu valor acessível. Com um aroma cítrico compartilhado, tem notas de topo de Laranja e Limão Siciliano, coração de Flor de Toranja, e base de Almíscar e Sândalo.

Não deixe de conferir: Frutas e verduras ficaram mais caras no Brasil: veja quanto e o motivo

Além do convencional: uma escolha ousada

Optar por uma dessas fragrâncias é mais do que uma questão de gosto pessoal; é uma afirmação de individualidade. Cada uma dessas opções oferece uma experiência olfativa única, capaz de marcar presença e deixar uma impressão duradoura.

Seja pela sofisticação do Costa Azzurra Parfum da Tom Ford, a robustez montanhosa do Moncler Sunrise pour Homme, ou a refrescância acessível da S.S Marítima da Sapientiae Niche, cada perfume é uma porta para um mundo de aromas que desafiam o padrão.

Em suma, a escolha de um perfume vai além da simples busca por uma fragrância agradável; trata-se de encontrar uma assinatura olfativa que complemente a personalidade, o estilo e as preferências individuais. As recomendações de Luis Jordão não são apenas sugestões de alta qualidade, mas também convites para explorar o vasto e variado universo da perfumaria masculina, sempre com um olhar voltado para o que é genuinamente distinto e excepcional.

Não deixe de conferir: Mau sinal: “Cometa do Diabo” está previsto para mesmo dia do eclipse raro de abril