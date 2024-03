Vagas de emprego: Uber abre 200 postos no Brasil

Em um movimento ambicioso de expansão, a Uber anunciou a abertura de 200 novas vagas de emprego no Brasil, marcando um momento significativo de crescimento para a gigante da mobilidade urbana.

Com oportunidades que vão desde o desenvolvimento de soluções inovadoras até a melhoria dos serviços já existentes na plataforma, a empresa busca reforçar seu compromisso com a inovação e a excelência no atendimento ao cliente.

Oportunidade única: Uber abre 200 novas posições para profissionais de engenharia e desenvolvimento no Brasil. Confira os detalhes e como se inscrever! (Foto divulgação)

Uber abre 200 postos no Brasil

As vagas anunciadas serão destinadas principalmente às equipes de engenharia e desenvolvimento, com um foco especial no Uber de compras em mercados e varejo.

Essa iniciativa sublinha o objetivo da Uber de expandir sua atuação para além dos serviços de transporte, explorando novas frentes de mercado e integrando soluções que atendam às necessidades variadas de seus usuários ao redor do mundo.

Localizadas no Centro de Tecnologia da Uber em São Paulo, as vagas oferecem um modelo de trabalho híbrido, combinando a flexibilidade do home office com a dinâmica do ambiente presencial. Esse modelo não apenas reflete as tendências atuais do mercado de trabalho mas também promove um equilíbrio saudável entre a vida profissional e pessoal dos colaboradores.

Importante ressaltar que, apesar de serem baseadas no Brasil, as soluções desenvolvidas terão um alcance global, impactando diretamente a experiência de mais de 150 milhões de pessoas que utilizam a plataforma da Uber.

Veja mais sobre: Carteira assinada para motoristas Uber e outros apps entra em pauta

Diversidade e Inclusão no Recrutamento

A Uber enfatiza a importância da diversidade e da inclusão no seu processo de recrutamento, buscando talentos de todas as regiões do Brasil, com diferentes formações e experiências.

Pamela Chusyd, líder de Recrutamento da Uber para a América Latina, destacou que a empresa visa construir um time que reflita a diversidade de seus usuários, garantindo que as soluções desenvolvidas sejam verdadeiramente inovadoras e inclusivas.

Como Participar do Processo Seletivo

Para os interessados em fazer parte da equipe da Uber, o processo seletivo oferece flexibilidade, podendo ser realizado tanto presencialmente quanto de forma virtual.

Os candidatos devem se inscrever no site de vagas da Uber durante a semana de recrutamento, prevista para acontecer entre os dias 1 e 5 de abril. Após a inscrição, o time de recrutamento da Uber entrará em contato para detalhar as próximas etapas, que incluem uma entrevista inicial e desafios de programação.

Etapas do Processo Seletivo

O processo é cuidadosamente desenhado para avaliar não apenas as habilidades técnicas dos candidatos mas também sua capacidade de resolver problemas e trabalhar em equipe.

A etapa final do processo contará com entrevistadores de diversas partes do mundo, proporcionando uma visão ampla e diversificada sobre as áreas e projetos aos quais os candidatos poderão contribuir.

Esta oportunidade na Uber representa não apenas a chance de fazer parte de uma das empresas mais inovadoras do mercado global mas também de impactar positivamente a vida de milhões de pessoas através da tecnologia e da criatividade.

Não deixe de conferir: Uber encerra atividades nesta cidade após aplicação de leis trabalhistas