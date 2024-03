Como aumentar 1/4 do benefício do INSS em 2024

Para os beneficiários do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) que necessitam de cuidados constantes de terceiros, existe a possibilidade de receber um adicional de até 25% sobre o valor da aposentadoria.

Essa medida visa auxiliar nos custos de vida dos aposentados que estão em condições de incapacidade permanente, proporcionando um suporte financeiro essencial para quem enfrenta essa realidade.

Saiba tudo sobre o aumento de 25% no benefício do INSS para quem precisa de cuidados constantes e como fazer a solicitação sem sair de casa. (Foto: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br).

Entenda o Adicional de 25% do INSS em 2024

Este adicional é especialmente destinado aos segurados que recebem aposentadoria por incapacidade permanente (anteriormente conhecida como aposentadoria por invalidez).

O objetivo é cobrir despesas extras decorrentes da necessidade de assistência permanente de outra pessoa.

Para ser elegível ao aumento de 25%, o beneficiário deve comprovar, mediante avaliação médica, a necessidade contínua de cuidados de terceiros.

Essa comprovação passa por uma análise rigorosa de documentação e, em alguns casos, é necessário passar por uma perícia médica presencial, que pode ser realizada em domicílio ou no hospital, dependendo da condição do segurado.

Veja mais sobre: STF dá duro golpe nos aposentados do INSS: adeus, revisão

Procedimento para Solicitação

A solicitação desse adicional pode ser feita a qualquer momento, diretamente do conforto de sua casa, através do portal ou aplicativo do Meu INSS. O processo é simples:

Acesso ao Portal: Primeiramente, acesse o portal ou aplicativo do Meu INSS e faça o login. Solicitação: Procure a opção “Solicitar acréscimo de 25% na Aposentadoria por Incapacidade Permanente” e siga as instruções para enviar sua solicitação. Documentação Necessária: Anexe os documentos que comprovam a necessidade dos cuidados constantes. Embora variem de caso para caso, geralmente incluem identificação com foto, CPF e, em algumas situações, uma procuração ou termo de representação legal.

Após a submissão, a documentação é avaliada por médicos peritos do INSS. Se necessário, será agendada uma perícia médica para confirmar a condição do requerente. Vale ressaltar que, se comprovado que a necessidade de assistência permanente era anterior à concessão da aposentadoria, o segurado pode ter direito a valores retroativos.

Aguardando Resposta

O prazo médio para a conclusão da análise é de 45 dias. Se aprovado, o aumento de 25% será incorporado ao benefício mensal, trazendo um alívio significativo para o orçamento do aposentado que depende de assistência.

Este adicional representa mais do que um aumento numérico no benefício; é um reconhecimento da vulnerabilidade de certos segurados e uma tentativa de garantir uma qualidade de vida mais digna a eles.

Como pedir a revisão do seu benefício?

Em algum momento, pode surgir a necessidade de solicitar uma revisão do seu benefício junto ao INSS, seja por discordância no valor recebido, mudanças na condição de saúde que não foram previamente consideradas ou até mesmo erros administrativos.

Nesses casos, conhecer o procedimento correto para a revisão do benefício é essencial para garantir que seus direitos sejam respeitados e que você receba o valor justo conforme sua condição.

Primeiro, é importante identificar claramente por que você acredita que seu benefício deve ser revisado. Isso pode incluir desde a constatação de erros no cálculo do benefício até a ocorrência de mudanças na sua situação que possam impactar o valor recebido, como um agravamento na condição de saúde que exija cuidados adicionais.

Prepare e organize toda a documentação que suporte a sua solicitação de revisão. Isso pode incluir laudos médicos atualizados, documentos que comprovem um erro no cálculo do seu benefício, entre outros. Quanto mais completa e organizada for sua documentação, maiores são as chances de uma revisão bem-sucedida.

Você também pode gostar de: 46 doenças permitem aposentados do INSS pagar MENOS no carro novo