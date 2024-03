Veja quanto custa o 1º jantar no espaço; preço assusta

Você já imaginou saborear uma refeição excepcional em um cenário completamente único e incomparável? Agora, essa fantasia se torna realidade com o 1º jantar Michelin no espaço.

Estamos falando de uma jornada gastronômica que ultrapassa os limites da atmosfera terrestre, levando você a uma aventura incomparável a 30.500 metros acima do nível do mar.

Porém, essa experiência celestial não está ao alcance de todos – o preço estratosférico de US$ 495 mil por passageiro marca o ingresso para esse banquete nas estrelas. Saiba mais a seguir.

Voe até a borda do espaço para um jantar Michelin exclusivo. Conheça a Nave Espacial Netuno, o chef renomado e a missão com propósito social. (Foto: Divulgação).

Michelin anuncia jantar no ESPAÇO

Imagine-se em uma jornada gastronômica única, onde os limites da atmosfera terrestre são apenas o começo.

Por um preço estratosférico de US$ 495 mil por passageiro, a oportunidade de participar do 1º jantar Michelin no espaço se torna realidade.

Detalhes da EXPERIÊNCIA

O evento está marcado para ocorrer em 2025 a bordo da Nave Espacial Netuno, a primeira espaçonave neutra em carbono do mundo.

O lançamento será no Centro Espacial Kennedy, na Flórida. Com uma duração de cerca de seis horas, o voo será conduzido por uma cápsula pressurizada elevada ao céu por um balão estratosférico.

Durante o trajeto, os seis participantes terão acesso ao Wi-Fi para compartilhar essa experiência única com seus entes queridos na Terra.

Quem será o Chef?

O renomado chef Rasmus Munk, conhecido por seu restaurante Alchemist, em Copenhague, trará sua expertise gastronômica para o espaço.

Inspirado pelo papel da exploração espacial na história humana, Munk promete pratos que refletem o impacto da exploração espacial na sociedade.

Os trajes personalizados para os passageiros serão fornecidos pela casa de moda francesa Ogier, utilizando tecnologia de tecido de ponta específica para a missão.

Qual o propósito da viagem?

Além da experiência única proporcionada pelo jantar Michelin no espaço, a iniciativa busca promover o acesso às viagens espaciais e elevar a consciência humana.

A SpaceVIP, organizadora do evento, tem como objetivo utilizar o poder das viagens espaciais para reunir pessoas e encontrar soluções para desafios globais, como a escassez de água.

Todos os lucros serão direcionados à Fundação do Prêmio Espacial, reforçando o compromisso com a promoção da alfabetização espacial universal.

Essa experiência gastronômica nas estrelas representa não apenas um momento de indulgência culinária, mas também uma oportunidade de avanço rumo ao futuro das viagens espaciais e da consciência global.

Curiosidades do espaço

O espaço sideral é um vasto e fascinante universo repleto de curiosidades intrigantes. Entre elas, destaca-se o fenômeno dos buracos negros, regiões onde a gravidade é tão intensa que nem mesmo a luz consegue escapar.

Além disso, existem estrelas tão densas que apenas uma colher de chá de sua matéria poderia pesar milhões de toneladas na Terra.

Outra peculiaridade cósmica são os planetas gasosos, como Júpiter e Saturno, que não possuem superfície sólida e são compostos principalmente por hidrogênio e hélio.

Essas e outras maravilhas do espaço continuam a surpreender e desafiar nossa compreensão do cosmos.

