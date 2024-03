Alerta: as MULTAS de trânsito mais estranhas do mundo

As leis de trânsito, embora muita gente não goste, são essenciais para garantir a segurança nas estradas e vias urbanas.

Criadas com o intuito de proteger condutores, pedestres e todos os envolvidos no tráfego, muitas vezes essas leis podem surpreender pelo seu teor incomum e até cômico.

Contudo, existem muitas leis de trânsito ao redor do mundo que até chegam a ser engraçadas. A seguir, reunimos as multas de trânsito mais estranhas do mundo. Confira.

Multas inusitadas em diferentes países

Multas inusitadas em diferentes países

Diversos países têm suas próprias peculiaridades quando se trata de regulamentações de trânsito.

Algumas delas podem parecer totalmente fora do comum para quem não está familiarizado com a cultura local. Confira:

Arábia Saudita

Até agosto de 2017, as mulheres eram proibidas de dirigir no país.

Cingapura

Parar a menos de 50 metros de um pedestre que está atravessando a rua pode resultar em uma notificação.

Dinamarca

Antes de ligar o carro, é necessário verificar se não há alguém escondido sob o veículo.

Espanha

É proibido dirigir sem óculos escuros em dias ensolarados.

Grécia

Estacionar em local proibido pode resultar na retirada da placa do veículo pelos policiais.

Romênia e Rússia

Dirigir um carro muito sujo pode render uma multa, embora o critério de “muito sujo” dependa do policial.

Suíça

É proibido lavar carros aos domingos no país.

Leis incomuns nos Estados Unidos

Os Estados Unidos também têm suas próprias leis de trânsito peculiares, variando de estado para estado.

Alabama

Todos os carros devem ser equipados com limpadores de para-brisa.

Alasca

Em Anchorage, é ilegal amarrar um animal de estimação no teto do carro, assim como estender um fio atravessado na estrada.

Califórnia

Na cidade de San Francisco, é proibido usar uma cueca usada para secar carros em um lava-rápido.

Carolina do Sul

Ao se aproximar de cruzamentos ou interseções cegas, os veículos não puxados por cavalos devem parar a 30 metros e disparar tiros para advertir o tráfego de cavalos.

Geórgia

Membros da Assembleia Legislativa não podem ser multados por excesso de velocidade quando a assembleia estiver em sessão.

Indiana

Um homem com mais de 18 anos pode ser preso por estupro se a passageira em seu carro tiver menos de 17 anos e estiver sem meias e sapatos. Além disso, ultrapassar um cavalo na rua é contra a lei.

Kansas

Pedestres devem usar lanternas traseiras ao cruzar rodovias.

Kentucky

Na cidade de Fort Thomas, cachorros não podem molestar carros.

Maryland

Na cidade de Rockville, é proibido xingar em uma rodovia.

Massachusetts

Motoristas de táxi não podem fazer sexo no banco dianteiro durante o turno de trabalho. Além disso, é proibido transportar gorilas no banco traseiro do carro.

Michigan

Na lei estadual, dentistas são oficialmente classificados como mecânicos. Além disso, vender carros aos domingos é proibido.

Minnesota

É obrigatório usar camisa para dirigir motocicleta.

Montana

É ilegal transportar um carneiro na cabine da camionete sem um acompanhante.

Nova Jersey

Responder de forma sarcástica a uma pergunta padrão da polícia pode resultar em uma multa de US$ 300. Além disso, motoristas devem advertir quem quiser ultrapassar nas estradas antes de fazê-lo.

Ohio

É obrigatório buzinar ao ultrapassar outro carro.

Oklahoma

É proibido molestar um automóvel. Além disso, ler revistas de histórias em quadrinhos enquanto se dirige é ilegal. Transportar peixes em aquários no ônibus, ter papel higiênico na traseira do carro e amarrar carros do lado de fora de prédios públicos também são atividades proibidas.

Oregon

Os motoristas devem testar sua resistência física ao dirigir em rodovias. Além disso, devem dar preferência a pedestres na calçada e manter a porta do carro fechada enquanto estiverem dirigindo.

Pensilvânia

É proibido vender veículos motorizados aos domingos. Além disso, ao dirigir em uma estrada estadual durante a noite, o motorista deve parar, soltar um rojão e esperar dez minutos para que os animais se afastem da estrada.

Rhode Island

Ao ultrapassar um carro pela direita, o motorista deve fazer barulho.

Tennessee

Dirigir dormindo é uma violação da lei.

Utah

Pássaros têm preferência em todas as rodovias estaduais.

Washington

É proibido cuspir dentro do ônibus.

Essas são apenas algumas das leis de trânsito mais estranhas e curiosas ao redor do mundo, demonstrando como a regulamentação pode variar significativamente de um lugar para outro.

Enquanto algumas dessas leis podem parecer absurdas à primeira vista, muitas vezes refletem aspectos culturais, históricos ou até mesmo preocupações específicas de segurança de cada região.

Embora as leis de trânsito tenham o objetivo comum de garantir a segurança nas estradas, sua implementação pode resultar em uma variedade de regulamentações peculiares e até mesmo divertidas ao redor do mundo.

Ao nos depararmos com essas leis incomuns, é importante entender o contexto por trás delas e como refletem as diferentes sociedades e culturas em que são aplicadas.

Enquanto algumas podem nos fazer rir, todas elas têm o propósito de promover um tráfego mais seguro e harmonioso em suas respectivas localidades.

