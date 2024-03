O Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial em São Paulo (Senac-SP) abre as portas para oportunidades únicas de capacitação profissional, oferecendo mais de 130 mil vagas em cursos gratuitos. Destinados a quem busca aprimorar suas competências e abrir novos horizontes na carreira, os cursos abrangem desde formações livres e técnicas até idiomas, disponíveis em todas as 63 unidades do Senac no estado de São Paulo.

Oportunidade 130 mil vagas em cursos gratuitos no Senac | Foto: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br

Acessibilidade e benefícios do Programa Senac de Gratuidade (PSG)

Como parte do PSG, que celebra 15 anos em 2024 beneficiando mais de 1,5 milhão de pessoas, os cursos têm como pré-requisito uma renda familiar per capita de até dois salários-mínimos federais. As inscrições, que seguem até o dia 25 de março, devem ser feitas pelo site do programa, respeitando o critério de ordem de chegada.

Pesquisas indicam que a taxa de empregabilidade para alunos e ex-alunos do Senac supera os 70% até um ano após a conclusão do curso, evidenciando o impacto positivo da qualificação na inserção no mercado de trabalho.

Expansão para a educação a distância

Além da oferta gratuita, o Senac EAD lança inscrições para cursos de pós-graduação até o dia 24 de março, com início das aulas previsto para 1º de abril. A modalidade EAD do Senac promete um acompanhamento integral ao aluno, envolvendo desde a resolução de dúvidas até a mediação de conteúdos, tudo através de uma plataforma virtual avançada, dispensando a necessidade de deslocamentos.

Diversidade de cursos oferecidos

O portfólio do Senac abrange uma vasta gama de áreas do conhecimento, incluindo Artes, Comunicação, Design, Educação, Gastronomia, Gestão, Meio Ambiente, Nutrição, Saúde e Tecnologia da Informação.

Com temas que vão desde UX Design e Gestão Estratégica do Varejo até especializações em Nutrição Clínica e Tecnologia da Informação, os cursos atendem a uma ampla variedade de interesses e demandas profissionais.

Inovação e flexibilidade

A proposta do Senac EAD destaca-se pela inovação tecnológica e flexibilidade, permitindo que o aluno acesse conteúdos de qualidade e realize atividades avaliativas em qualquer lugar, por meio do Ambiente Virtual do Aluno (AVA).

A iniciativa do Senac-SP de oferecer cursos gratuitos e de pós-graduação EAD é uma excelente oportunidade para profissionais que desejam se destacar no mercado de trabalho através da qualificação.

Com inscrições abertas e uma abordagem de ensino moderna e acessível, o Senac-SP reafirma seu compromisso com a educação profissional de qualidade e o desenvolvimento de talentos em diversas áreas do conhecimento.

