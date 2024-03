Vazou muito antes de hora: NOVIDADE do iPhone é chocante

Na iminente World Wide Developers Conference (WWDC) de junho, a Apple se prepara para desvendar o iOS 18, prometido como uma das atualizações mais significativas na história do iPhone. Fontes internas da empresa já indicam que este lançamento incorporará avanços notáveis em inteligência artificial (IA) generativa, marcando um ponto de virada tecnológico.

Integração de IA Generativa no iOS 18

A expectativa em torno do iOS 18 é alta, com rumores de que a Apple apresentará funcionalidades revolucionárias baseadas em IA. Estes novos recursos, possivelmente integrando a capacidade de gerar conteúdo como imagens e textos a partir de comandos simples, sinalizam uma evolução na forma como interagimos com nossos dispositivos móveis.

Colaborações estratégicas

Surpreendentemente, a Apple pode estar colaborando com o Google para incorporar o motor Gemini AI, evidenciando um movimento inédito entre as duas gigantes da tecnologia. Esse potencial acordo, destacado por Mark Gurman da Bloomberg, sugere uma parceria estratégica focada em potencializar a capacidade de IA do iOS.

Além disso, a Apple estaria explorando parcerias com a OpenAI e desenvolvendo seus próprios modelos de IA generativa internamente. Essas iniciativas visam fortalecer o iOS 18, com um foco em operações baseadas no dispositivo, mantendo o compromisso da Apple com a privacidade e a segurança dos usuários.

Prioridade na privacidade e operação autônoma

A abordagem da Apple em manter os processamentos de IA diretamente nos dispositivos reitera sua prioridade histórica na segurança e privacidade dos dados dos usuários. A colaboração com o Google, se confirmada, seria direcionada ao desenvolvimento de tecnologias de IA avançadas, mantendo os dados processados e armazenados localmente nos dispositivos.

Expectativas para a WWDC

As revelações do iOS 18 na WWDC não apenas ilustrarão as inovações para o iPhone, mas também para outros produtos da Apple, incluindo Mac, iPad e Apple Watch. A comunidade tecnológica e os usuários aguardam ansiosamente para testemunhar se as atualizações atenderão às expectativas elevadas e como essas inovações transformarão a experiência do usuário nos ecossistemas da Apple.

Quais iPhones deixarão de funcionar em 2024?

Em 2024, espera-se que alguns modelos mais antigos de iPhone deixem de receber atualizações de software e, consequentemente, possam enfrentar limitações em seu funcionamento. Geralmente, a Apple oferece suporte aos seus dispositivos com atualizações de sistema operacional por cerca de cinco a sete anos após o lançamento.

Considerando esse padrão, modelos como o iPhone SE de primeira geração, iPhone 6s e iPhone 6s Plus poderão estar na lista dos dispositivos que não receberão mais atualizações de software e, portanto, podem não funcionar com a eficiência máxima em 2024.

A falta de atualizações de software pode resultar em problemas de compatibilidade com aplicativos novos e recursos de segurança, tornando esses dispositivos menos seguros e eficazes para o uso diário. Os usuários desses modelos podem experimentar lentidão, aplicativos que não funcionam corretamente e vulnerabilidades de segurança. Assim, é recomendável que os proprietários desses aparelhos considerem a atualização para modelos mais recentes para garantir acesso contínuo a novos recursos, melhorias de desempenho e patches de segurança.

