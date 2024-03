Seu CPF está na lista da Caixa para receber surpresa de R$ 100?

O Vale Gás, integrado ao programa Bolsa Família, representa um auxílio fundamental para milhões de famílias de baixa renda no Brasil, especialmente aquelas inscritas no Cadastro Único (CadÚnico) e com renda inferior a meio salário mínimo.

Este benefício também é destinado às famílias com membros recebendo o Benefício de Prestação Continuada (BPC/Loas), visando facilitar a aquisição de botijões de gás de cozinha.

Previsão do valor do Vale Gás e calendário de Abril de 2024

O valor do Vale Gás para abril de 2024 ainda aguarda confirmação oficial pelo Ministério do Desenvolvimento Social (MDS). Com base nas informações da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), o auxílio é calculado com base no preço médio do gás nos seis meses antecedentes ao seu pagamento.

Segundo dados recentes da ANP, o preço médio do gás de cozinha foi de R$ 101,53, sugerindo que o valor do Vale Gás pode ser de aproximadamente R$ 102, semelhante ao de fevereiro. Esse valor, no entanto, está sujeito a alterações conforme as futuras divulgações da ANP.

Cronograma de pagamento

O Bolsa Família já anunciou as datas de pagamento do Vale Gás para abril, previstas entre 17 e 30 de abril, seguindo um cronograma específico. Os beneficiários em regiões com pagamentos antecipados do Bolsa Família também receberão o Vale Gás adiantadamente, de acordo com as datas locais.

Datas de Pagamento por Número de Identificação Social (NIS)

NIS final 1: 17 de abril

NIS final 2: 18 de abril

NIS final 3: 19 de abril

NIS final 4: 22 de abril

NIS final 5: 23 de abril

NIS final 6: 24 de abril

NIS final 7: 25 de abril

NIS final 8: 26 de abril

NIS final 9: 29 de abril

NIS final 0: 30 de abril

Consulta e informações adicionais

A partir de 9 de abril, os beneficiários poderão consultar o valor do Vale Gás através dos aplicativos do Bolsa Família e Caixa Tem, ou pelo Portal Cidadão Caixa. Para esclarecimentos, é possível entrar em contato com as centrais de atendimento da Caixa ou do MDS.

O Vale Gás do Bolsa Família é um recurso crucial para garantir o acesso ao gás de cozinha para famílias vulneráveis, contribuindo para a melhoria das condições de vida e o bem-estar social no Brasil.

Como ser aprovado no Vale Gás 2024?

Para ser aprovado no Vale Gás em 2024, é necessário estar inscrito no Cadastro Único (CadÚnico) do Governo Federal, com as informações atualizadas nos últimos dois anos. As famílias devem possuir renda per capita mensal de até meio salário mínimo ou contar com membros beneficiários do Benefício de Prestação Continuada (BPC/Loas). A seleção dos beneficiários é automática, baseada nos dados do CadÚnico.

As famílias interessadas devem se certificar de que seus dados estejam corretos e completos no cadastro. É importante verificar regularmente as informações e atualizá-las em caso de mudanças significativas, como endereço, composição familiar, renda, entre outros. A atualização pode ser feita nos Centros de Referência de Assistência Social (CRAS) ou nas plataformas online disponibilizadas pelo governo.

A aprovação no programa também depende da disponibilidade orçamentária do Governo Federal e do cumprimento dos critérios estabelecidos para a concessão do auxílio. Manter a inscrição no CadÚnico atualizada e atender aos requisitos de renda são passos fundamentais para se qualificar ao Vale Gás.

