Lista com CPF premiado na Caixa pode render mais de R$ 941,33

O Programa de Integração Social (PIS) e o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP) são iniciativas governamentais brasileiras que proporcionam um abono salarial aos trabalhadores que cumprem certos requisitos. Esses benefícios visam apoiar os trabalhadores de baixa renda, com pagamentos anuais que variam conforme o tempo de serviço no ano-base.

Critérios de elegibilidade para o PIS/PASEP

Para ter direito ao abono salarial do PIS/PASEP, os trabalhadores devem:

Ter trabalhado com carteira assinada por no mínimo um mês no ano-base.

Receber até dois salários mínimos mensais.

Estar cadastrado no PIS/PASEP há pelo menos cinco anos.

Calendário de pagamento do PIS 2024

O pagamento do PIS é programado de acordo com o mês de nascimento do trabalhador. Por exemplo, para os nascidos em março, o pagamento é previsto para abril. Este calendário segue uma distribuição anual sem antecipações especiais.

Datas de pagamento por mês de nascimento

Janeiro: Fevereiro

Fevereiro: Fevereiro

Março: Abril

Abril: Abril

Maio: Maio

Junho: Maio

Julho: Junho

Agosto: Junho

Setembro: Julho

Outubro: Julho

Novembro: Agosto

Dezembro: Agosto

Opções de saque do PIS

Os beneficiários do PIS podem sacar o abono nas agências da Caixa Econômica Federal, casas lotéricas (usando o Cartão Cidadão), ou através de caixas eletrônicos. Para quem não tem conta na Caixa ou Cartão Cidadão, o saque pode ser feito em agências da Caixa, apresentando um documento de identificação e o número do PIS.

Valores do abono salarial

O valor recebido pelo abono varia conforme os meses de trabalho no ano-base, seguindo uma tabela progressiva de pagamentos, com o valor aumentando proporcionalmente ao tempo de serviço registrado.

Calendário e distribuição do abono em 2024

O Conselho do Fundo de Amparo ao Trabalhador (Codefat) divulga o calendário específico de pagamentos, estabelecendo as datas conforme o aniversário dos beneficiários. Para 2024, espera-se que cerca de 24,5 milhões de trabalhadores recebam o abono, distribuído de fevereiro a agosto.

Os trabalhadores elegíveis ao PIS/PASEP devem estar atentos ao calendário de pagamentos e certificar-se de cumprir os critérios necessários para receber o abono. Este benefício é uma importante fonte de apoio financeiro, especialmente para os trabalhadores de baixa renda no Brasil.

É possível antecipar o PIS?

A antecipação do PIS, Programa de Integração Social, não é uma prática comum, pois o calendário de pagamentos é rigorosamente estabelecido pelo governo federal, seguindo critérios específicos e datas fixadas anualmente.

O pagamento do abono salarial do PIS é programado conforme o mês de nascimento do beneficiário e depende de diretrizes estabelecidas pelo Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo ao Trabalhador (Codefat). Essas diretrizes são definidas para garantir a organização e a equidade no processo de distribuição dos recursos.

Normalmente, não há opção oficial para antecipar o recebimento do PIS, pois o objetivo é manter a distribuição equilibrada ao longo do ano, evitando disparidades e assegurando a gestão eficiente dos fundos do programa.

Entretanto, em circunstâncias excepcionais ou em medidas temporárias adotadas pelo governo, pode haver alterações no calendário que permitam uma antecipação. Estas, no entanto, são situações atípicas e dependem de decisões governamentais específicas, alinhadas às necessidades econômicas ou sociais do momento.

