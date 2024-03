Finlândia sorteia 5 vagas para quem quer ir ao país mais feliz do mundo

Em um mundo onde a busca pela felicidade parece incessante, a Finlândia emerge como um farol de bem-estar e contentamento.

Este país nórdico, conhecido por suas paisagens deslumbrantes e qualidade de vida invejável, conquistou o título de país mais feliz do mundo pelo sétimo ano consecutivo, de acordo com o Relatório Anual de Felicidade Mundial das Nações Unidas.

Essa distinção não apenas eleva a Finlândia ao topo da lista de destinos desejáveis, mas também desperta curiosidade global sobre os fundamentos de sua felicidade duradoura. Siga a leitura e saiba mais sobre.

A Finlândia, país mais feliz do mundo, abre suas portas para cinco aventureiros. Aprenda sobre bem-estar e cultura numa viagem com tudo pago. (Foto: Divulgação).

Conheça a Finlândia, o país mais feliz do mundo

Para celebrar sua posição privilegiada e compartilhar sua cultura de felicidade com o mundo, a Finlândia lança um convite exclusivo: uma viagem com todas as despesas pagas para cinco pessoas sortudas.

Entre 9 e 14 de junho, os participantes selecionados terão a oportunidade única de mergulhar nos segredos bem-guardados da sociedade finlandesa, que prioriza o bem-estar, o equilíbrio e a conexão com a natureza.

A experiência finlandesa: uma imersão em bem-estar e cultura

Os escolhidos embarcarão em uma jornada de descoberta, onde aprenderão diretamente com os habitantes locais.

Eles experimentarão de perto as práticas cotidianas que contribuem para a sensação geral de satisfação entre os finlandeses.

A experiência promete ser enriquecedora, combinando aventuras na natureza intocada da Finlândia com lições sobre estilos de vida saudáveis, design funcional e a importância de uma alimentação balanceada.

Como participar?

Os interessados devem demonstrar sua paixão pelo bem-estar e um estilo de vida equilibrado de maneira criativa, por meio de plataformas de mídia social como Instagram e TikTok.

Publicando uma foto ou vídeo que capture seu próprio “hack da felicidade”, e usando a hashtag #HelsinkiHappinessHacks, os candidatos poderão chamar a atenção dos organizadores.

A inscrição requer não apenas uma manifestação de interesse mas também um comprometimento com a propagação da felicidade, alinhando-se com os valores finlandeses.

Por que a Finlândia? A ciência por trás da felicidade

A posição de liderança da Finlândia no ranking de felicidade não é um acaso. Este país escandinavo tem uma abordagem holística para o bem-estar, enfatizando a importância do contato com a natureza, práticas sustentáveis e uma forte rede de apoio social.

Além disso, a Finlândia oferece excelentes serviços públicos, educação de alta qualidade e uma economia estável, que juntos criam um ambiente propício ao desenvolvimento pessoal e à felicidade.

Finlândia no topo

Não é à toa que a Finlândia ocupa a primeira posição no Relatório Anual de Felicidade Mundial há sete anos.

A nação prioriza o bem-estar de seus cidadãos e o equilíbrio com o ambiente. Curiosamente, países escandinavos como Dinamarca, Islândia e Suécia também se destacam no ranking, evidenciando um padrão regional de felicidade.

Em contraste, o Brasil avançou cinco posições, chegando ao 44º lugar, enquanto o Afeganistão ocupa a última posição.

Esta iniciativa finlandesa não apenas promove a cultura única do país mas também inspira pessoas do mundo inteiro a descobrir os segredos da felicidade.

Prepare-se para se inscrever e quem sabe viver a experiência de sua vida, conhecendo o país mais feliz do mundo. A divulgação dos selecionados acontecerá em 2 de maio.

Não perca a chance de fazer parte dessa jornada extraordinária!

