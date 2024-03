Calendário da Páscoa: quando acaba a quaresma em 2024?

A Quaresma é um período significativo no calendário cristão, marcando 40 dias de preparação espiritual antes da Semana Santa, culminando na celebração da Páscoa, que em 2024 ocorrerá no dia 31 de março.

Introspecção e renovação espiritual

Iniciando na Quarta-feira de Cinzas, após o Carnaval, e se estendendo até o Domingo de Ramos, em 24 de março, a Quaresma convida os fiéis a um tempo de reflexão profunda, jejum e práticas caridosas.

Este período simboliza os 40 dias que Jesus passou no deserto, enfrentando tentações e preparando-se para seu ministério público, representando uma jornada de purificação e fortalecimento espiritual.

Pilares da quaresma: oração, jejum e caridade

Durante a Quaresma, os cristãos são incentivados a se engajar mais intensamente na oração, no jejum e na caridade. Essas práticas são vistas como meios de se aproximar de Deus e refletir sobre a vida e as próprias ações.

Oração : Momento de diálogo com Deus, buscando orientação e força para o caminho espiritual.

: Momento de diálogo com Deus, buscando orientação e força para o caminho espiritual. Jejum : Abstinência de alimentos, bebidas ou hábitos prazerosos, simbolizando o sacrifício e o controle sobre as tentações materiais.

: Abstinência de alimentos, bebidas ou hábitos prazerosos, simbolizando o sacrifício e o controle sobre as tentações materiais. Caridade: Ações voltadas ao auxílio e apoio aos necessitados, refletindo o amor e a compaixão cristãos.

Mensagens papais e a dimensão social da Quaresma

Desde os anos 70, as mensagens quaresmais do Papa frequentemente tocam em temas sociais, enfatizando a importância da evangelização como obra de caridade. Bento XVI, por exemplo, destacou que evangelizar — compartilhar a Palavra de Deus e introduzir as pessoas na relação com Deus — é uma forma sublime de promover o bem-estar humano.

Afinal, o que pode comer na quaresma?

Durante a Quaresma, período que precede a Páscoa no cristianismo, muitos fiéis seguem tradições alimentares específicas, focando em uma dieta mais simples e modesta para refletir um tempo de penitência e reflexão espiritual.

Tradicionalmente, evita-se o consumo de carnes vermelhas às sextas-feiras, simbolizando o sacrifício e a morte de Jesus. Em vez disso, os alimentos consumidos incluem peixes, frutos do mar, legumes, verduras, grãos, cereais, frutas e produtos lácteos.

O peixe torna-se um prato comum nas refeições de muitos cristãos durante este período, representando um símbolo cristão antigo. Além disso, sopas à base de legumes e massas são opções populares, oferecendo refeições leves e em consonância com o espírito de moderação. Leguminosas como feijão, lentilhas e grão-de-bico são excelentes fontes de proteína e são frequentemente utilizadas em pratos quaresmais.

Refeições à base de arroz, batatas e outros vegetais também são comuns, mantendo a dieta nutritiva e variada. O consumo de frutas, nozes e sementes é incentivado para complementar a nutrição. Durante este período, muitas pessoas também optam por aumentar suas práticas de jejum e oração, reduzindo a quantidade de comida consumida ou abstendo-se de alimentos e bebidas específicos em determinados dias.

A Quaresma é, portanto, um tempo de renúncia, mas também de crescimento e renovação interior. Ela oferece uma oportunidade para os fiéis se reconectarem com sua fé, praticarem a generosidade e prepararem seus corações para a celebração da ressurreição de Jesus na Páscoa. Este período é um convite à reflexão sobre como a espiritualidade, o sacrifício pessoal e o compromisso com o próximo podem se entrelaçar para criar uma experiência profundamente transformadora.

