Quem pode ser taxista em 2024 no Brasil? Veja os requisitos

A profissão de taxista é, sem sombra de dúvidas, uma das mais tradicionais e reconhecíveis no Brasil e no mundo.

Ao longo dos anos, tem sido uma ocupação que conecta pessoas aos mais diversos destinos, mantendo-se relevante mesmo com as mudanças nos serviços de transporte.

Nas linhas a baixo, explore com o Notícia da Manhã o que é preciso para ingressar nesse campo em 2024.

Como se tornar um taxista em 2024?

Ser um taxista vai além de apenas dirigir um veículo; requer comprometimento com o serviço e o cumprimento de certos requisitos.

A profissão exige um conjunto específico de habilidades e certificações para garantir a segurança e a confiança dos passageiros.

A importância da certificação e regulamentação

Uma das etapas fundamentais para se tornar um taxista em 2024 é obter a classificação EAR na CNH (Carteira Nacional de Habilitação).

Essa designação indica que o condutor está autorizado a exercer atividade remunerada, essencial para o trabalho como taxista.

Além disso, é necessário passar por um curso preparatório e obter certificação junto à prefeitura municipal ou governo distrital.

A lei e a certificação

A profissão de taxista é regulamentada pela Lei nº 12.468/2011, que estabelece os direitos e deveres dos profissionais dessa área.

Para atuar legalmente, é obrigatório obter o reconhecimento através do Condutax, que é o Cadastro Municipal de Condutores de Táxi.

Esse processo envolve a conclusão de um curso de especialização e a apresentação de documentos pessoais.

Requisitos essenciais para se tornar um taxista em 2024

Além da certificação e da regulamentação, existem outros requisitos que um aspirante a taxista deve cumprir.

É necessário ter a CNH atualizada com a sigla EAR, bem como apresentar certidão de antecedentes criminais e inscrição no INSS.

Ter um smartphone com sistema operacional Android ou iOS, assim como uma máquina de cartões de débito e crédito, também são requisitos indispensáveis.

O processo de certificação

O processo de certificação pode variar de acordo com a região, podendo ser realizado tanto de forma presencial quanto online.

Em ambos os casos, é importante buscar informações junto à Secretaria Municipal de Trânsito para garantir o cumprimento de todas as exigências.

Investimento necessário

Para se tornar um taxista profissional, é preciso estar ciente dos custos envolvidos. Segundo o Sebrae, o investimento inicial pode girar em torno de R$ 2.500, que incluem despesas com aluguel ou aquisição da licença para atuação.

No entanto, esses valores podem variar dependendo da localização e das condições específicas de cada região.

O compromisso com a profissão de taxista

Ser um taxista em 2024 requer mais do que apenas habilidades de direção; exige dedicação, comprometimento e o cumprimento de uma série de requisitos legais e regulamentares.

Ao entender as exigências e investir no processo de certificação, os aspirantes a taxistas podem garantir uma base sólida para uma carreira gratificante e bem-sucedida no transporte de passageiros.

