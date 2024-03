Pagamentos de R$ 117 a R$ 1,4 mil na Caixa é retomado para os trabalhadores

A CAIXA anuncia hoje, 22 de março, a liberação de valores que variam entre R$117,67 e R$1.412 para os trabalhadores brasileiros.

Este acontecimento marca um momento de celebração para muitos, refletindo a importância do abono salarial PIS/Pasep 2024.

Este benefício anual se destina a apoiar trabalhadores de baixa renda, proporcionando um suporte financeiro adicional em momentos cruciais.

O abono salarial 2024 promete até R$1.412 para trabalhadores elegíveis. Confira os critérios e veja se você tem direito a este benefício essencial. (Foto: Divulgação).

Pagamento de até R$ 1,4 mil na Caixa

O Fundo de Amparo ao Trabalhador (Codefat) já divulgou o calendário de 2024, beneficiando cerca de 24,5 milhões de trabalhadores com um total de R$23,9 bilhões.

O critério de distribuição segue a data de nascimento do beneficiário, garantindo que o processo de pagamento seja organizado e eficiente. Veja:

Mês de Nascimento Recebimento a partir de Recebimento até Janeiro 15/02/2024 27/12/2024 Fevereiro 15/03/2024 27/12/2024 Março 15/04/2024 27/12/2024 Abril 15/04/2024 27/12/2024 Maio 15/05/2024 27/12/2024 Junho 15/05/2024 27/12/2024 Julho 17/06/2024 27/12/2024 Agosto 17/06/2024 27/12/2024 Setembro 15/07/2024 27/12/2024 Outubro 15/07/2024 27/12/2024 Novembro 15/08/2024 27/12/2024 Dezembro 15/08/2024 27/12/2024

Informe-se sobre: Clientes Banco do Brasil podem sacar restituição do IRPF 2024 antes da hora

Qual o valor do abono 2024?

A quantia recebida por cada trabalhador depende diretamente dos meses trabalhados no ano-base de 2022. Isso significa que quanto mais você trabalhou, maior será o seu abono.

Os valores começam em R$117,67 para quem trabalhou apenas um mês e podem chegar a R$1.412 para quem esteve empregado o ano inteiro; confira:

Meses Trabalhados Valor do Abono 1 R$ 117,67 2 R$ 235,33 3 R$ 353,00 4 R$ 470,65 5 R$ 588,32 6 R$ 706,00 7 R$ 823,66 8 R$ 941,33 9 R$ 1.059,00 10 R$ 1.176,68 11 R$ 1.294,34 12 R$ 1.412,00

É vital ressaltar que o pagamento do abono salarial é realizado tanto pela Caixa Econômica Federal quanto pelo Banco do Brasil, facilitando o acesso ao benefício para os trabalhadores elegíveis.

Quem pode receber?

O direito ao abono salarial PIS/Pasep é definido por critérios específicos. É preciso estar cadastrado no PIS/Pasep ou no CNIS por pelo menos cinco anos, ter trabalhado sob regime que contribui para o PIS ou Pasep, e ter recebido até dois salários mínimos médios mensais no período em questão.

Além disso, é necessário ter atuado por, no mínimo, 30 dias em 2022, com as informações corretamente reportadas pelo empregador na RAIS ou no eSocial.

Para verificar se você é elegível ao abono, a partir de 5 de fevereiro de 2024, acesse a Carteira de Trabalho Digital ou o portal gov.br.

Estas plataformas fornecem informações detalhadas sobre a sua elegibilidade ao benefício, simplificando o processo de consulta.

Atenção aos detalhes

Não são todos que se qualificam para o abono salarial. Trabalhadores domésticos, rurais empregados por pessoa física, e alguns outros grupos específicos estão excluídos deste benefício. Portanto, é crucial verificar se você atende aos requisitos e planejar de acordo.

O abono salarial PIS/Pasep de 2024 representa uma oportunidade significativa para milhões de brasileiros.

Fique atento ao calendário de pagamentos e assegure-se de que cumpre todos os critérios necessários para receber esse auxílio.

Utilize este benefício da melhor maneira possível, contribuindo para o seu bem-estar financeiro e da sua família.

Saiba também: Descubra o melhor investimento para seu perfil de consumidor