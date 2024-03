Aviso: multa por traição do parceiro é aprovada na Justiça

A decisão da juíza Maria Luiza de Andrade Rangel Pires, da Vara de Registros Públicos da Comarca de Belo Horizonte, de autorizar a inclusão de uma cláusula penal por infidelidade em um pacto antenupcial, marca um momento significativo na jurisprudência brasileira.

Este caso não apenas destaca a autonomia privada dos indivíduos em suas relações familiares mas também reflete a evolução do Direito de Família no Brasil, reconhecendo a legitimidade de acordos pré-nupciais que abordam questões além da esfera patrimonial.

Legitimidade e autonomia no pacto antenupcial

O cerne da decisão repousa sobre o princípio da autonomia privada, permitindo que os nubentes estabeleçam termos que reflitam suas expectativas e valores individuais dentro da união conjugal. O Código Civil Brasileiro, ao prever o dever de fidelidade entre os cônjuges, estabelece um pano de fundo sobre o qual a cláusula penal por infidelidade se baseia, servindo como um mecanismo de reforço ao cumprimento desse dever.

A juíza Maria Luiza enfatizou que o pacto antenupcial, enquanto negócio jurídico, não está limitado a questões patrimoniais, desde que as cláusulas estabelecidas não contrariem a legislação brasileira. A decisão foi fundamentada sob o argumento de que o poder público deve exercer a mínima interferência possível na esfera privada, ressaltando a importância da deliberação conjunta e da autonomia privada do casal.

A controvérsia e a decisão judicial

O caso veio à tona após uma tabeliã do cartório de registro Civil e Notas em Belo Horizonte suscitar dúvida registral a respeito do pacto antenupcial proposto por um casal, que incluía uma cláusula penal fixando multa de R$ 180 mil em caso de infidelidade. A tabeliã questionou a validade de tal cláusula, argumentando que o pacto antenupcial deveria se restringir a aspectos patrimoniais do regime de bens entre os cônjuges.

Contudo, a juíza Maria Luiza, em sua sentença, ressaltou que a exigência do casal não contrariava as leis brasileiras, reafirmando a permissibilidade de incluir ajustes extrapatrimoniais no pacto, desde que respeitem os limites legais estabelecidos pelo artigo 104 do Código Civil.

Referências doutrinárias e jurisprudenciais

Para embasar sua decisão, a magistrada citou renomados juristas, como Maria Berenice Dias e Rodrigo da Cunha Pereira, além do Enunciado 635 da VIII Jornada de Direito Civil. Tais referências corroboram a visão de que a inclusão de cláusulas existenciais em pactos antenupciais é compatível com a realidade jurídica brasileira, desde que não violem os princípios fundamentais, como a dignidade humana, a igualdade entre os cônjuges e a solidariedade familiar.

Implicações e reflexões

A decisão evidencia um avanço no reconhecimento da liberdade individual e da autonomia privada dentro do contexto conjugal. Ao permitir que os casais estabeleçam acordos pré-nupciais que abrangem questões não patrimoniais, o judiciário brasileiro abre caminho para uma maior personalização das relações familiares, refletindo as necessidades e valores específicos de cada união.

Este caso serve como um ponto de reflexão sobre a evolução do Direito de Família e a crescente valorização da autonomia privada, destacando a importância de um planejamento conjugal cuidadoso e personalizado. Ao mesmo tempo, suscita discussões relevantes sobre os limites da regulamentação das relações pessoais por meio de instrumentos jurídicos, um tema que continuará a gerar debate.

