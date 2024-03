Banco do Brasil afirma que continuará distribuindo BOLADA para grupo de brasileiros

Em um cenário econômico repleto de incertezas e especulações, Tarciana Medeiros, presidente do Banco do Brasil, trouxe uma luz de otimismo. A executiva confirmou a manutenção da distribuição de 45% do lucro da instituição para este ano.

Esta declaração veio em um momento crucial, especialmente após a surpreendente retenção dos dividendos extraordinários da Petrobras, que sacudiu o mercado e os investidores de companhias estatais listadas na Bolsa de Valores.

Banco do Brasil distribuirá BOLADA em 2024

Diante das dúvidas que surgiram, Medeiros assegurou que, ao contrário da Petrobras, o Banco do Brasil não enfrentará mudanças abruptas em sua política de distribuição de lucros a pedido do governo Lula.

A política, já aprovada pelo conselho de administração – que conta com representantes do acionista majoritário, a União –, permanecerá intacta.

Este fato não só traz um certo alívio aos investidores mas também destaca a solidez e a autonomia da instituição financeira frente às incertezas políticas e econômicas.

Petrobras balança mercado de ações

A notícia da Petrobras gerou uma forte desvalorização de seus papéis, evidenciando a importância da clareza nas políticas de distribuição de dividendos para o mercado financeiro.

A decisão de não distribuir os dividendos extraordinários da estatal, contrastando com a posição firme do Banco do Brasil, levanta questões sobre a gestão das estatais e sua relação com os investidores.

Além disso, Medeiros trouxe à tona as projeções otimistas para o agronegócio em 2024, prevendo um crescimento relevante de entre 11% e 13%.

Este setor, vital para a economia brasileira, tem mostrado resiliência e capacidade de superação, mesmo diante de adversidades climáticas.

O Banco do Brasil, com cerca de um terço de sua carteira de crédito atrelada ao agronegócio, vê neste setor um pilar fundamental para seu desempenho financeiro.

Destacam-se as colheitas recordes de algodão e café, compensando as quebras na safra de soja.

Banco do Brasil aposta em Inteligência Artificial

A presidente ressaltou a eficácia dos modelos analíticos e de inteligência artificial empregados pelo banco para prever movimentações do mercado e do setor agrícola, evidenciando a importância da tecnologia e da inovação na gestão de riscos e na tomada de decisões estratégicas.

A robustez destas ferramentas analíticas, combinada com as garantias reais ou por seguros que cobrem aproximadamente 90% das carteiras de crédito, posiciona o Banco do Brasil em um lugar de destaque no cenário financeiro nacional.

Por fim, a expectativa de uma queda na taxa Selic para 9% ao final do ano corrente alinha-se com a visão otimista da instituição para o futuro próximo.

A redução da taxa básica de juros é um componente crucial para fomentar a concessão de crédito e, por consequência, estimular a economia.

Medeiros expressa um desejo compartilhado por muitos: que essa queda se realize de forma mais acelerada, impulsionando ainda mais o crescimento econômico do Brasil.

Em síntese, as declarações de Tarciana Medeiros não apenas reafirmam a estabilidade e a confiança no Banco do Brasil mas também sinalizam uma perspectiva positiva para o agronegócio e a economia do país como um todo.

Neste panorama, o papel das estatais e suas políticas de gestão e distribuição de lucros continuam a ser pontos de atenção para investidores, especialistas e o público em geral, refletindo a complexidade e a interconectividade do cenário econômico atual.

