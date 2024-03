Meses de alívio: trabalhadores poderão sacar R$ 1.001,00 ou mais

Em um momento de expectativa e ansiedade para muitos brasileiros, a chegada do abono salarial PIS/Pasep em 2024 promete ser um alento. Com a unificação dos calendários de pagamento, tanto para servidores públicos quanto para trabalhadores da iniciativa privada, mais de 25 milhões de profissionais aguardam ansiosamente o repasse que pode chegar a R$ 1.412.

Este valor representa um incremento significativo no orçamento de muitas famílias brasileiras, especialmente em tempos econômicos desafiadores.

Milhares de brasileiros se beneficiarão com até R$ 1.412 do abono PIS/Pasep em 2024. Veja as datas de pagamento e como sacar seu benefício! (Foto divulgação)

O calendário de pagamento unificado

Neste ano, a Caixa Econômica Federal e o Banco do Brasil anunciaram um calendário unificado para o pagamento do abono, que teve início no dia 15 de fevereiro e se estende até agosto.

A nova metodologia de pagamento visa simplificar e agilizar o acesso aos valores destinados aos trabalhadores. Com base no ano-base de 2022, o valor do abono varia conforme o período trabalhado: de R$ 118, para quem atuou apenas um mês, até R$ 1.412, para os que completaram o ano de trabalho.

Quem recebe?

Para ter direito ao abono salarial PIS/Pasep, os trabalhadores precisam atender a certos critérios estabelecidos pelo governo. Essas condições são fundamentais para garantir que o benefício chegue àqueles que realmente necessitam deste suporte financeiro. Veja quem pode receber o PIS/Pasep:

Ter estado registrado no PIS/Pasep há pelo menos 5 anos: Isso significa que o trabalhador deve ter sua inscrição no Programa de Integração Social (PIS) ou no Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (Pasep) ativa por um período mínimo de cinco anos. Ter trabalhado com carteira assinada por pelo menos 30 dias no ano-base: Para ser elegível ao abono salarial, é necessário que o trabalhador tenha sido formalmente empregado, sob regime CLT, por ao menos 30 dias durante o ano-base considerado para o cálculo do benefício. Ter recebido, em média, até dois salários mínimos mensais no ano-base: O abono salarial é destinado aos trabalhadores de renda mais baixa. Portanto, para se qualificar, é preciso que a média dos salários recebidos durante o ano-base não ultrapasse o limite de dois salários mínimos por mês. Estar com os dados atualizados pelo empregador na relação anual de informações sociais (RAIS) ou no eSocial: Para o cálculo e a liberação do abono, é essencial que o empregador tenha enviado corretamente todas as informações relativas ao trabalhador para a base de dados do governo. Essas informações incluem não só os meses trabalhados e os salários recebidos, mas também os dados cadastrais do empregado.

Como consultar e sacar o benefício

Os beneficiários podem consultar a disponibilidade e o valor do abono através dos aplicativos Caixa Trabalhador, para quem é da iniciativa privada, e Banco do Brasil, para servidores públicos.

Além disso, é possível realizar o saque diretamente nas agências, caixas eletrônicos e lotéricas, proporcionando flexibilidade e comodidade no acesso aos valores.

O impacto do aumento no valor repassado

Em comparação ao último ano, o montante destinado ao abono salarial teve um aumento, alcançando a cifra de R$ 28 bilhões.

Este incremento não apenas reflete o compromisso do governo em apoiar a classe trabalhadora, mas também evidencia a importância desses repasses no contexto socioeconômico atual. Mais do que nunca, iniciativas como essa são fundamentais para mitigar os efeitos da crise e oferecer uma rede de segurança para aqueles que mais precisam.

O abono salarial PIS/Pasep de 2024 traz consigo a promessa de meses de alívio financeiro para milhões de trabalhadores brasileiros. Por meio de um sistema simplificado e unificado de pagamentos, o governo federal e as instituições financeiras responsáveis demonstram seu comprometimento em assegurar que o benefício chegue de forma eficiente a todos os elegíveis.

