A Receita Federal do Brasil anuncia uma excelente oportunidade para adquirir uma variedade de produtos e veículos com valores significativamente abaixo do mercado. Este evento exclusivo ocorrerá no fim deste mês, trazendo uma chance imperdível para interessados em realizar ótimos negócios.

Carro por R$ 3 mil e iPhone de ouro novo leilão da Receita Federal é anunciado | Foto: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br

Leilão da Receita Federal é anunciado

O leilão está programado para acontecer de forma eletrônica no dia 28 de março, oferecendo ao público um total de 129 lotes compostos por mercadorias e veículos apreendidos ou abandonados. Entre os itens disponíveis, destacam-se carros usados, smartphones, notebooks, videogames, câmeras fotográficas, entre outros.

Os interessados podem visitar os lotes no saguão do Terminal 3 do Aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, iniciando a visitação a partir de hoje até amanhã, 21 de março, das 09h30 às 16h30, sem a necessidade de agendamento prévio.

Como participar e dar lances

Para participar, tanto pessoas físicas quanto jurídicas devem utilizar o sistema de “Leilão Eletrônico”, acessível por meio do Centro Virtual de Atendimento ao Contribuinte (e-CAC), utilizando identidades digitais da conta gov.br com nível de confiabilidade Prata ou Ouro.

As propostas poderão ser feitas das 8h do dia 26 de março até as 20h do dia 27 de março, com a classificação dos lances divulgada às 9h do dia 28 e início da sessão de leilão às 10h.

Oportunidades imperdíveis

Dentre os lotes, há ofertas que chamam atenção pela relação custo-benefício, como carros a partir de R$ 3 mil, um Playstation 5 por R$ 1,4 mil, e um iPhone revestido em ouro 24K por R$ 4,5 mil. O lote mais acessível, número 118, contém uma caixa de som com lance inicial de R$ 200.

Por outro lado, o lote mais valorizado, número 51, avaliado em no mínimo R$ 1,5 milhão, inclui equipamentos especializados para perfuração e mais de 50 mil displays para celulares, destinado exclusivamente a pessoas jurídicas.

Fique atento aos critérios de participação

Pessoas físicas interessadas devem ser maiores de 18 anos, estar inscritas no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF), e possuir selo de confiabilidade Prata ou Ouro no sistema de identidade digital do Governo Federal. Para pessoas jurídicas, é necessário estar com cadastro regular no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ) e, para o responsável da empresa ou seu procurador, ter selo de confiabilidade Prata ou Ouro.

Como fazer os lances no Leilão da Receita Federal

Para efetuar um lance, os participantes devem acessar o Sistema de Leilão Eletrônico, selecionar o edital específico do leilão, escolher o lote de interesse, aceitar os termos e condições e, por fim, registrar seu lance. Os ganhadores terão 30 dias para retirar os lotes arrematados.

Esta iniciativa da Receita Federal representa uma oportunidade singular para adquirir produtos de alto valor por preços excepcionalmente baixos.

A transparência e facilidade do processo eletrônico de leilão facilitam a participação de um público amplo, estimulando a economia e permitindo que tanto indivíduos quanto empresas se beneficiem de ofertas vantajosas.

