Preocupação! O que fazer quando o Bolsa Família não cai na conta

Muitos beneficiários do Bolsa Família se deparam com a questão do pagamento não aparecer na conta digital Caixa Tem. Caso você enfrente esse problema, não se desespere. Este artigo fornece orientações claras sobre como proceder nestas situações.

Verificação no aplicativo Bolsa Família

Inicie verificando o status do seu pagamento diretamente no aplicativo Bolsa Família. Este aplicativo mostrará se o pagamento foi liberado e a data prevista para estar disponível no Caixa Tem.

Considere também a possibilidade do pagamento ter sido depositado em outra conta que você possua na Caixa Econômica Federal. Revise todas as suas contas na instituição para confirmar onde o dinheiro foi creditado.

Opções de Saque e suporte

Se não possuir outras contas na Caixa, o benefício pode ser sacado diretamente em uma agência da Caixa ou em uma casa lotérica. Leve seu celular com o aplicativo Caixa Tem, um documento de identificação com foto e seu Número de Identificação Social (NIS) para realizar o saque.

Se as etapas anteriores não solucionarem o problema, contate a Caixa Econômica Federal pelo telefone 4004-0104 (para capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 104 0104 (para outras regiões).

É vital compartilhar estas informações com outros beneficiários do Bolsa Família, pois isso pode auxiliar a resolver situações semelhantes e evitar transtornos.

Prevenção contra golpes

Esteja ciente dos golpes associados ao Bolsa Família. Criminosos em Ribeirão Preto (SP) aplicaram golpes em beneficiários, como no caso de uma mãe que perdeu R$ 400 após ser enganada por falsos recadastramentos via ligação telefônica e aplicativos de mensagens.

Os golpistas geralmente entram em contato por telefone, se passando por representantes do Caixa Tem, e persuadem as vítimas a fornecer códigos pessoais ou clicar em links maliciosos, resultando em acesso não autorizado às contas das vítimas.

Tomar as medidas corretas quando o pagamento do Bolsa Família não aparece no Caixa Tem é crucial, assim como estar alerta para evitar golpes. Certifique-se de seguir os passos recomendados e contatar a Caixa Econômica Federal se necessário. Proteja suas informações e desconfie de contatos não solicitados, mantendo seu benefício seguro.

É possível fazer consignado do Bolsa Família?

Não é possível realizar empréstimo consignado com base no Bolsa Família. O Bolsa Família é um programa de transferência de renda do governo federal destinado a famílias em situação de pobreza e extrema pobreza, com o objetivo de garantir a essas famílias o direito à alimentação e o acesso a serviços de educação e saúde.

Por ser um benefício assistencial e não uma renda fixa e permanente como um salário ou aposentadoria, o Bolsa Família não se enquadra nas modalidades de crédito que permitem descontos diretos em folha, como é o caso do empréstimo consignado.

Esse tipo de crédito exige garantias de pagamento que o Bolsa Família, por sua natureza temporária e condicional, não pode oferecer. Portanto, as famílias beneficiárias do programa não podem comprometer o valor recebido através do Bolsa Família com empréstimos consignados.

