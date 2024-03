No cenário econômico atual, a inadimplência tem sido uma preocupação constante para muitos brasileiros. Contas atrasadas de serviços essenciais como água, luz e gás podem causar grandes transtornos financeiros. Felizmente, medidas estão sendo tomadas para enfrentar esse problema, destacando-se a iniciativa do Serasa de oferecer um auxílio para a quitação dessas dívidas.

Aviso R$ 100 distribuídos pela Serasa hoje; quem recebe | Foto: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br

Auxílio Serasa para regularização de dívidas

O Serasa, reconhecendo a crescente necessidade de auxílio financeiro, anunciou um programa que disponibiliza R$ 100 como incentivo para os consumidores regularizarem suas contas básicas em atraso. Essa ação faz parte do MegaFeirão Serasa, um evento nacional que visa reduzir os índices de inadimplência no país.

Os primeiros 5.000 consumidores que liquidarem suas dívidas de no mínimo R$ 200, referentes a contas de água, luz e gás, através do pagamento via Pix pelo aplicativo Serasa, serão elegíveis para receber esse auxílio.

O montante de R$ 100 será depositado na Carteira Digital Serasa dos beneficiários até o final de abril, contanto que a negociação ocorra entre os dias 18 e 24 de março do ano corrente.

MegaFeirão Serasa: uma janela de oportunidade

O MegaFeirão Serasa é uma iniciativa que congrega mais de 700 empresas parceiras, incluindo entidades financeiras, varejistas, operadoras de telecomunicações, além de concessionárias de serviços públicos. A campanha oferece uma gama de mais de 550 milhões de ofertas, com descontos que podem chegar a 96% através do programa Desenrola Brasil, incentivando a regularização de pendências financeiras.

Impacto da inadimplência e estratégias de regularização

As contas de utilidades básicas, segundo estatísticas da Serasa, representam 23,09% das dívidas acumuladas pelas famílias brasileiras, sendo uma das principais causas de inadimplência. A interrupção desses serviços essenciais devido a atrasos nos pagamentos pode afetar significativamente a qualidade de vida dos consumidores.

Canais de acesso para negociação de dívidas

A Serasa disponibiliza várias plataformas digitais para facilitar a negociação de dívidas, permitindo que consumidores em todo o país tenham acesso a soluções práticas e eficientes para resolver suas pendências financeiras:

Site da Serasa

Aplicativo Serasa para dispositivos iOS e Android

WhatsApp oficial da Serasa

Agências dos Correios em todo o Brasil

Esses canais oferecem a possibilidade de negociar as dívidas com condições favoráveis, possibilitando aos consumidores uma chance de regularizar sua situação financeira e evitar as consequências negativas da inadimplência.

Critérios para aproveitar o Auxílio dívida da Serasa

Para se qualificar ao Auxílio Dívida, os consumidores devem ter um cadastro ativo na Serasa, sem restrições, e concretizar acordos de pagamento com as empresas participantes do Feirão Serasa Limpa Nome. O pagamento desses acordos deve ser feito através do Pix, até o final de março.

A iniciativa de oferecer um auxílio de R$ 100 pela Serasa para a quitação de dívidas é um passo importante na direção de mitigar os efeitos da inadimplência no Brasil. Ela proporciona uma oportunidade para os consumidores regularizarem suas contas de serviços básicos, contribuindo para a melhoria de sua saúde financeira e qualidade de vida.

