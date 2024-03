Novo “Reels” do WhatsApp promete ser lançado em breve

O WhatsApp está experimentando a implementação de Status com até 1 minuto de duração, conforme revelado pelo site WABetaInfo. A descoberta foi feita na versão Beta do aplicativo para Android, sugerindo uma futura disponibilidade em outras plataformas.

WhatsApp anuncia grande novidade para usuários

Até então, os Status do WhatsApp limitavam os vídeos temporários a 30 segundos, o que era considerado restritivo em comparação com outras plataformas. Agora, com a possibilidade de vídeos de até 60 segundos, o WhatsApp se alinha mais de perto com o padrão adotado em aplicativos como o Instagram.

Essa atualização proporcionará aos usuários a capacidade de compartilhar mais conteúdo através dos Status, eliminando a necessidade de fazer múltiplas publicações em sequência.

Embora a novidade tenha sido identificada na versão 2.24.6.19 do WhatsApp, ainda não está disponível para todos os usuários Beta. Espera-se que a função seja lançada gradualmente, possivelmente chegando primeiro a outras plataformas (iOS, Web e Desktop) antes de ser disponibilizada para o público em geral.

O ritmo de desenvolvimento do WhatsApp permanece intenso, com recentes adições como a capacidade de pesquisar mensagens por data e a introdução de quatro novas opções de formatação de texto.

Quais as novidades do WhatsApp 2024?

O WhatsApp, aplicativo de mensagens amplamente utilizado globalmente, introduziu várias funcionalidades novas em 2024, mantendo seu compromisso com a inovação e a melhoria da experiência do usuário. Entre as novidades, destacam-se aprimoramentos na privacidade, novas opções de personalização e melhorias na interatividade.

Em termos de privacidade, o WhatsApp implementou funcionalidades avançadas que permitem aos usuários ter mais controle sobre quem pode visualizar seu status online e o horário da última visualização. Além disso, o aplicativo introduziu uma opção que possibilita o envio de mensagens que se autodestroem após um período configurado pelo usuário, reforçando a segurança e a confidencialidade das conversas.

No que tange à personalização, os usuários agora podem ajustar temas e cores da interface do aplicativo, permitindo uma experiência mais personalizada. Essas mudanças visam proporcionar maior conforto visual e adequação às preferências individuais.

Quanto à interatividade, o WhatsApp aprimorou as funções de chamadas em grupo, oferecendo recursos como compartilhamento de tela e reações em tempo real durante as chamadas de vídeo. Essas atualizações visam facilitar a comunicação e a colaboração entre os usuários, tornando as interações mais dinâmicas e engajadoras.

Essas inovações refletem o compromisso contínuo do WhatsApp em evoluir e atender às demandas de seus usuários, buscando oferecer uma plataforma de comunicação segura, versátil e atualizada.

