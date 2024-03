Desde sua estreia em 2009, o WhatsApp transformou-se em uma ferramenta essencial de comunicação para pessoas em todo o mundo. Com o passar dos anos, a acumulação de contatos e conversas no aplicativo fez com que algumas mensagens importantes acabassem não recebendo a atenção devida. Contudo, um desenvolvimento recente da Meta promete alterar significativamente essa dinâmica.

Nova ferramenta do WhatsApp promete mudar mensagens para sempre | Foto: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br)

Inovações no WhatsApp para melhor gerenciamento de conversas

A Meta, a companhia responsável pelo WhatsApp, introduziu duas novas funcionalidades de filtragem que visam otimizar a interação dos usuários com o aplicativo. Os filtros “Não Lidas” e “Grupos” foram criados para ajudar a organizar e priorizar conversas, melhorando assim a experiência do usuário.

Detalhes dos novos filtros

O filtro “Não Lidas” possibilita que os usuários agrupem rapidamente todas as mensagens não lidas no topo da lista de conversas, ideal para quem lida com um alto volume de mensagens diariamente. O filtro “Grupos“, por sua vez, permite a visualização exclusiva das conversas em grupo, simplificando a navegação entre esses chats e evitando a mistura com mensagens individuais.

Acesso exclusivo na versão Beta para Android

No momento, esses filtros inovadores estão disponíveis somente na versão beta do WhatsApp para dispositivos Android, indicando que a Meta está finalizando os ajustes para um lançamento mais amplo.

Você pode gostar: 2 a 3 vezes na semana: exercício para queimar barriga

Como ativar os novos filtros

Usuários Android interessados em testar essas funcionalidades podem seguir os passos abaixo:

Visite a Google Play Store e acesse a página do WhatsApp. Localize e participe do programa de testador beta. Após instalar o WhatsApp Beta, os novos filtros estarão disponíveis no topo da interface do aplicativo.

Essas atualizações refletem o comprometimento contínuo do WhatsApp com a inovação, buscando aprimorar constantemente a interação dos usuários com o aplicativo. Com esses filtros, o gerenciamento de mensagens no WhatsApp será mais intuitivo e eficiente, beneficiando milhões de usuários ao redor do mundo.

Como atualizar o WhatsApp corretamente?

Para atualizar o WhatsApp corretamente e garantir acesso às mais recentes funcionalidades e melhorias de segurança, siga estas etapas detalhadas. Primeiramente, abra a loja de aplicativos do seu dispositivo, que pode ser a Google Play Store para usuários Android ou a App Store para aqueles com dispositivos iOS.

Na barra de pesquisa, digite “WhatsApp” e selecione o aplicativo nos resultados. Se houver uma atualização disponível, o botão “Atualizar” aparecerá no lugar do botão “Abrir”. Clique em “Atualizar” para iniciar o processo. O aplicativo será baixado e instalado automaticamente com a versão mais recente. Após a atualização, abra o WhatsApp para verificar as novidades e melhorias.

É recomendável configurar seu dispositivo para atualizar aplicativos automaticamente, garantindo que você sempre tenha as versões mais recentes sem a necessidade de verificar manualmente. Manter o WhatsApp atualizado é crucial para a segurança da sua comunicação e para acessar recursos aprimorados.

Você pode gostar: Por que o TikTok pode ser BANIDO dos EUA em breve