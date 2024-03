Pare de fazer essas 5 coisas com sua air fryer: o prejuízo é alto

A air fryer revolucionou as cozinhas ao redor do mundo, prometendo refeições gostosas e saudáveis com praticidade e rapidez. No entanto, mesmo a melhor das tecnologias requer um uso correto para garantir sua longevidade e eficiência.

Aqui estão cinco erros comuns que você deve evitar para não apenas salvar seu aparelho de um desgaste precoce, mas também para assegurar que sua comida fique deliciosa a cada uso.

NÃO faça essas 5 coisas com sua air fryer

Tratamento Inicial É Fundamental

Antes de colocar a air fryer em ação, é essencial realizar uma preparação inicial adequada. Alguns usuários esquecem de retirar os adesivos e de lavar o aparelho antes do primeiro uso. Uma limpeza cuidadosa com água e detergente suave é indispensável, seguida por uma secagem completa.

Além disso, aplicar uma leve camada de óleo nas partes não aderentes e aquecer o aparelho a 200 graus Celsius por cerca de dez minutos prepara sua air fryer para desempenhar o melhor nas aventuras culinárias que virão. Após esse processo, deixe esfriar, retire o excesso de óleo e lave novamente.

A Importância do Pré-aquecimento

Negligenciar o pré-aquecimento é um erro que pode comprometer o resultado das suas receitas. Essa etapa é crucial para garantir que os alimentos sejam cozidos uniformemente, especialmente as carnes.

Assim, reservar um momento para aquecer sua air fryer antes de adicionar os ingredientes pode fazer a diferença entre um prato bom e um prato excepcional.

Cuidado com a Água

Adicionar água no fundo da bandeja, pensando estar contribuindo para o processo de cozimento, é um equívoco.

Essa prática não só arrisca a integridade do aparelho devido à possibilidade de ferrugem, mas também pode levar a um perigoso curto-circuito se a água entrar em contato com a resistência elétrica. Portanto, melhor evitar.

Evite Forrar o Cesto

Embora forrar o cesto da air fryer com papel alumínio ou qualquer outra cobertura possa parecer uma boa ideia para manter a limpeza, isso efetivamente impede a circulação adequada do ar quente, essencial para o cozimento. Esse hábito pode resultar em alimentos mal cozidos ou sem aquele aspecto crocante desejado.

Não Exagere na Quantidade de Alimentos

Tentar cozinhar grandes quantidades de comida de uma só vez ao sobrecarregar o cesto impede que o ar circule livremente, afetando negativamente o cozimento.

Para obter resultados perfeitos, é aconselhável cozinhar em lotes, respeitando o espaço necessário para que o ar quente faça seu trabalho eficientemente.

Seguir estas dicas não apenas prolongará a vida útil da sua air fryer, mas também elevará a qualidade de suas refeições, fazendo valer o investimento nesse aparelho revolucionário. Lembre-se: um bom cuidado e uso adequado são as chaves para desfrutar ao máximo das vantagens culinárias que sua air fryer tem a oferecer.

