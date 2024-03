O convívio com animais de estimação é uma fonte de alegria e conforto para muitas pessoas. Mais do que companheiros no dia a dia, pets como cães e gatos têm um papel significativo na promoção da saúde mental e física de seus tutores. Uma pesquisa realizada por cientistas da Universidade Konkuk, na Coreia do Sul, traz luz à compreensão científica sobre como essas interações afetam o bem-estar humano, através da análise neurológica.

Pesquisa confirma fazer isso com o cachorro é bom para os 2 | Imagem de Cedric Clth por Pixabay

Uma nova perspectiva sobre o vínculo Humano-Pet

Tradicionalmente, os estudos focam nos aspectos psicológicos do relacionamento entre humanos e animais de estimação. No entanto, a equipe de pesquisadores sul-coreanos optou por uma abordagem inovadora, analisando a atividade cerebral de indivíduos ao interagirem com cães.

Utilizando o eletroencefalograma (EEG), uma ferramenta que mede a atividade elétrica do cérebro, os cientistas monitoraram 30 adultos durante oito atividades diferentes com cães, incluindo brincadeiras e passeios.

A pesquisa revelou que essas interações levaram a um aumento nas oscilações da banda alfa do cérebro, indicativo de um estado de relaxamento. Atividades como escovar e massagear o animal resultaram em um aumento das oscilações da banda beta, associadas à concentração.

Os participantes relataram uma redução significativa em sentimentos de cansaço, depressão e estresse, corroborando a ideia de que a presença de um animal de estimação contribui positivamente para o estado emocional do ser humano.

Você pode gostar: No FIM DA VIDA os cachorros se escondem; por quê

Evidências anteriores e o papel dos Pets na saúde dos idosos

Além deste estudo, pesquisas anteriores já haviam indicado os benefícios de ter um animal de estimação. Um estudo da Universidade de Michigan, realizado em 2012, demonstrou que idosos que cuidam de pets apresentam um declínio cognitivo mais lento.

Nessa pesquisa, os dados de 1300 pessoas com mais de 65 anos foram analisados, revelando que tutores de animais há longo prazo tinham melhor desempenho em testes cognitivos.

Esses estudos ressaltam não apenas a importância dos animais de estimação para a saúde mental e física imediata de seus tutores, mas também os potenciais benefícios a longo prazo. A interação com pets pode ser um fator contribuinte para a manutenção da acuidade mental em idades avançadas, além de servir como um elemento de apoio emocional contínuo.

Os animais de estimação desempenham um papel crucial no bem-estar humano, oferecendo não apenas companhia, mas também benefícios neurológicos e psicológicos comprovados pela ciência.

O estudo conduzido pela Universidade Konkuk e as pesquisas anteriores reforçam o valor terapêutico dos pets, sublinhando a importância de promover e preservar esse vínculo especial entre humanos e seus animais de estimação.

Veja um vídeo semelhante

Você pode gostar: Aplicativos permitem tutores “conversarem” com seus cachorros