Recentes pesquisas têm apontado para os benefícios potenciais do chá de camomila no auxílio ao tratamento de diabetes, trazendo uma nova perspectiva sobre o controle da doença. Uma revisão sistemática publicada na Complementary Therapies in Medicine, realizada por especialistas da Tabriz University of Medical Sciences, no Irã, concentrou-se em explorar os efeitos da camomila sobre o diabetes e suas complicações. Este estudo analisou 15 pesquisas científicas, revelando resultados que merecem atenção.

Aviso novo chá promete controlar glicose no sangue; como tomar | Imagem de dungthuyvunguyen por Pixabay

Camomila e a redução da glicose no sangue

Um dos estudos incluídos na revisão acompanhou 64 pacientes com diabetes tipo 2, os quais foram orientados a consumir três xícaras de chá de camomila diariamente, durante oito semanas. Os resultados mostraram uma diminuição significativa de 11% nos níveis de açúcar no sangue dos participantes em comparação com o grupo controle, que não consumiu o chá.

Os autores da revisão destacam: “Esses achados ampliam as novas funções da camomila na melhora dos perfis glicêmico e lipídico e indicadores de estresse oxidativo no diabetes e complicações relacionadas”. No entanto, ressaltam a necessidade de mais pesquisas para entender completamente os benefícios da camomila no manejo do diabetes.

Outros benefícios do Chá de Camomila

Controle da dislipidemia: Em quatro dos cinco estudos que examinaram o impacto do chá de camomila nos perfis lipídicos, observou-se uma melhora significativa nos pacientes com dislipidemia, condição que envolve níveis elevados de gorduras no sangue.

Propriedades antioxidantes: Seis estudos destacaram as propriedades antioxidantes do chá de camomila, indicando sua capacidade de reduzir o estresse oxidativo. Isso sugere um papel potencial da planta na proteção contra doenças degenerativas.

Melhora das complicações do diabetes: Os pesquisadores também observaram que o consumo de chá de camomila teve efeitos positivos em aliviar complicações decorrentes do diabetes, incluindo melhorias nos perfis renais e hepáticos, com reduções significativas nas complicações em comparação com os grupos controle.

Recomendações importantes

Apesar dos resultados promissores, é fundamental que os pacientes busquem orientação médica antes de incorporar o chá de camomila ou qualquer outra nova prática em seu regime de tratamento. A integração de abordagens complementares deve ser feita de maneira consciente e sob supervisão profissional, garantindo a eficácia e segurança no controle do diabetes.

Estas descobertas abrem caminhos para novas pesquisas e reforçam o potencial de estratégias naturais complementares no manejo do diabetes, evidenciando a importância da camomila não apenas como uma bebida relaxante, mas também como um aliado potencial na saúde metabólica.

