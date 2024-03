Neste mês, um significativo aporte financeiro será disponibilizado pela CAIXA Econômica Federal, totalizando R$ 1,77 bilhão em benefícios do Programa de Integração Social (PIS).

Destinado aos trabalhadores da iniciativa privada que celebram aniversário em fevereiro e que atendem aos critérios estabelecidos para o abono do ano-base 2022, esse pagamento representa um importante impulso econômico para milhões de brasileiros.

Brasileiros comemoram! Veja se seu CPF está na lista da Caixa para receber uma fatia de R$ 1,7 bilhão | Foto: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br

Período para realização do saque

Uma informação vital a ser destacada é a flexibilidade no prazo para o saque do benefício, que poderá ser efetuado até 27 de dezembro de 2024. Assim, os beneficiários terão amplo período para acessar seus valores, que variam conforme a quantidade de meses trabalhados em 2022, com pagamentos que vão de R$ 117,66 a R$ 1.412.

Critérios de elegibilidade ao PIS da CAIXA

Para ser elegível ao recebimento do PIS, o trabalhador deve satisfazer a uma série de requisitos relativos ao ano-base considerado:

Recebimento de até dois salários mínimos mensais em 2022;

Registro formal de emprego;

Atividade remunerada por, no mínimo, 30 dias durante o ano-base;

Inscrição no PIS/Pasep por pelo menos cinco anos;

Dados corretamente informados pelo empregador na Relação Anual de Informações Sociais (Rais) ou eSocial.

Consulta ao Pagamento

Para verificar a disponibilidade e os detalhes do pagamento, os trabalhadores podem recorrer aos seguintes aplicativos, facilitando o acesso à informação:

Carteira de Trabalho Digital (Android e iOS);

Aplicativo FGTS (Android e iOS);

CAIXA Trabalhador (Android e iOS);

Meu INSS (Android e iOS).

Calendário oficial do PIS/Pasep 2024

O calendário de pagamentos do PIS/Pasep para o ano de 2024 já está definido, organizando os repasses conforme o mês de nascimento dos beneficiários:

Janeiro: 15 de fevereiro

Fevereiro: 15 de março

Março: 15 de abril

Abril: 15 de abril

Maio: 15 de maio

Junho: 15 de maio

Julho: 17 de junho

Agosto: 17 de junho

Setembro: 15 de julho

Outubro: 15 de julho

Novembro: 15 de agosto

Dezembro: 15 de agosto

Esta nova leva de pagamentos do PIS pela CAIXA Econômica Federal não apenas oferece suporte financeiro direto aos trabalhadores elegíveis, mas também contribui para o estímulo da economia brasileira. Garantir o acesso a esses recursos é crucial, e a disponibilização de múltiplas plataformas para consulta simplifica significativamente o processo para os beneficiários.

