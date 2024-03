Em uma era onde a tecnologia permeia cada aspecto do cotidiano, a invasão da privacidade por meio de chamadas indesejadas de telemarketing tornou-se um incômodo significativo para os usuários de smartphones.

Felizmente, o avanço tecnológico também trouxe consigo soluções eficazes para esse problema, na forma de aplicativos dedicados a bloquear essas chamadas irritantes e preservar a tranquilidade dos usuários.

Apps que bloqueiam ligações de vendas e promoções; veja os melhores | Foto: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br

Aplicativos para bloqueio de chamadas indesejadas

A seguir, são apresentadas algumas das melhores ferramentas disponíveis no mercado, desenvolvidas especificamente para proteger os usuários de chamadas não solicitadas e garantir uma experiência de uso do smartphone mais agradável e sem interrupções.

Should I Answer? : Este aplicativo se destaca pela sua abordagem comunitária no combate às chamadas indesejadas. Permitindo que os usuários avaliem e relatem números de telefone suspeitos, cria-se uma rede de informações compartilhadas que auxilia na identificação e bloqueio de chamadores indesejados. Além disso, sua funcionalidade de identificação de chamadas em tempo real oferece uma camada adicional de decisão, permitindo que os usuários saibam se uma chamada vale a pena ser atendida com base nas avaliações da comunidade.

Whoscall : Renomado por sua eficiência em identificar e bloquear chamadas de telemarketing e spam, o Whoscall oferece uma gama de funcionalidades que vão além do simples bloqueio de chamadas. Com recursos que incluem a identificação de números desconhecidos e o bloqueio de SMS indesejados, este aplicativo também permite a criação de listas personalizadas de números bloqueados, adaptando-se às necessidades específicas de cada usuário.

Hiya : O Hiya se posiciona como uma solução robusta para a proteção contra chamadas de spam e tentativas de fraude. Analisando automaticamente as chamadas recebidas e fornecendo alertas sobre possíveis riscos antes mesmo de o usuário atender, o Hiya facilita o bloqueio de números específicos e incentiva a reportagem de atividades suspeitas. Isso contribui para uma comunidade mais segura e informada sobre os riscos associados a determinados números de telefone.

Não me Perturbe: Desenvolvido pelo governo brasileiro, o aplicativo "Não me Perturbe" representa uma iniciativa oficial para combater o telemarketing invasivo. Permitindo que os usuários se registrem em uma lista nacional de bloqueio, oferece a possibilidade de especificar quais empresas de telecomunicações estão proibidas de fazer chamadas de telemarketing, reduzindo significativamente a quantidade de chamadas indesejadas recebidas. Esta solução gratuita e acessível é um exemplo de como a legislação e a tecnologia podem trabalhar juntas para proteger a privacidade dos consumidores.

As chamadas de telemarketing indesejadas não só representam uma interrupção irritante no dia a dia, mas também uma invasão da privacidade. Com a ajuda de aplicativos como Should I Answer?, Whoscall, Hiya e Não me Perturbe, os usuários de smartphones têm agora ao seu alcance soluções eficazes para combater esse problema.

Essas ferramentas não só oferecem maior controle sobre as chamadas recebidas, como também contribuem para uma experiência telefônica mais tranquila, livre das constantes interrupções causadas pelo telemarketing.

