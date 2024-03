Motociclista que usar ESSE CAPACETE vai levar multa

Você sabia que alguns capacetes podem ser um verdadeiro problema para os motociclistas? É isso mesmo que você leu!

A tecnologia chegou aos capacetes, mas nem tudo que reluz é ouro quando o assunto é trânsito e legislação.

A seguir, descubra qual tipo de capacete tem sido um verdadeiro problema para os motociclistas que são flagrados utilizando.

Tecnologias em capacetes podem levar a multas. Mantenha-se atualizado com as leis de trânsito para sua segurança e conformidade. (Foto: Divulgação).

ESTE capacete pode resultar em MULTA

Os motociclistas inovaram e começaram a usar capacetes equipados com intercomunicadores ou alto-falantes Bluetooth.

À primeira vista, essa parece uma excelente maneira de se manter conectado, ouvindo música, recebendo orientações do GPS, ou até mesmo falando ao telefone.

Entretanto, o que parece uma solução, pode se tornar um verdadeiro problema.

Veja também: Quem é a mulher do TikTok que cobra R$ 750 para catar piolhos

O que diz a Lei?

De acordo com o Conselho Estadual de Trânsito de São Paulo (Cetran-SP), usar capacetes com esses sistemas é uma infração.

“O uso de comunicadores ou alto-falantes no capacete não tem previsão legal”. Frederico Pierotti Arantes, presidente do Cetran-SP.

A razão? Esses dispositivos podem distrair o condutor, fazendo com que ele perca sons cruciais do trânsito, como buzinas e sirenes.

Ser flagrado com um capacete desses pode resultar em uma multa de R$ 130,16 e 4 pontos na CNH. E se você for pego mexendo no celular enquanto pilota, a coisa fica ainda mais séria:

A infração sobe para gravíssima, com multa de R$ 293,47 e sete pontos na CNH.

Controvérsias regionais

Mas, e aí, todo mundo concorda com isso? Não exatamente. O Cetran de Santa Catarina tem uma visão diferente.

Lá, o uso de capacetes com intercomunicadores não é visto como infração de trânsito. Segundo eles, o fato de os fones estarem no capacete, e não diretamente nos ouvidos dos condutores, muda a situação.

Essa divergência de interpretações entre estados mostra o quão complexo pode ser navegar pelas leis de trânsito no Brasil.

A inovação nos capacetes trouxe um dilema legal que ainda parece estar longe de uma solução unificada.

Segurança ou conveniência?

O avanço tecnológico no design dos capacetes introduziu um debate importante: segurança versus conveniência.

Por um lado, a possibilidade de se manter conectado sem precisar usar as mãos parece promissora. Por outro, a segurança no trânsito não pode ser comprometida.

É fundamental encontrar um equilíbrio. Talvez a solução esteja na evolução das leis, acompanhando as inovações tecnológicas.

Até lá, fica o alerta para os motociclistas: informe-se sobre as regulamentações do seu estado para evitar multas e, mais importante, garantir sua segurança e a dos demais no trânsito.

A inovação é bem-vinda, mas nunca deve sobrepor-se à segurança. A discussão entre a tecnologia e a legislação está apenas começando, e é essencial que os motociclistas se mantenham informados. Afinal, a informação é a melhor ferramenta para navegar por essas águas turbulentas.

E então, você já sabia sobre essa questão dos capacetes? Como você vê essa balança entre inovação e segurança?

Enfim, fique sempre atento às leis do trânsito. A segurança vem sempre em primeiro lugar, mas estar informado é o seu melhor escudo.

Últimas notícias: Estes veículos não exigem mais a CNH do motorista