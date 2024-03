Juntos! Caixa e Banco do Brasil liberam R$ 1.300,00 ou mais para os trabalhadores com CPF na lista

Uma notícia incrível para quem está precisando de um empurrãozinho financeiro: Caixa Econômica Federal e Banco do Brasil anunciaram, neste mês de março, uma parceria espetacular.

Essa união tem um objetivo claro: oferecer um alívio no orçamento de milhões de brasileiros, liberando mais de R$ 1.000 e até dois pagamentos extras.

Se você tem uma conta corrente ativa e recebe seu salário por ela, essa pode ser a chance de antecipar seu 13º salário e receber até R$ 20.000. Sim, você leu corretamente!

Trabalhadores com CPF na lista podem receber mais de R$ 1.300. Veja como antecipar seu 13º salário com Caixa e Banco do Brasil. (Foto: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br).

Antecipação do 13º: como funciona?

Essa novidade é para quem recebe o salário diretamente em uma conta da Caixa ou para os aposentados e pensionistas do INSS que têm a Caixa como banco pagador.

A antecipação é uma estratégia exclusiva, pensada especialmente para este momento, e não está prevista para se repetir. Portanto, é uma oportunidade única.

Para solicitar, você pode escolher um valor entre R$ 500 e R$ 20.000. O valor será baseado no menor entre a parcela líquida do seu 13º ou sua capacidade de pagamento.

Lembre-se, a taxa de juros é pré-fixada e será somada ao valor principal. A clareza nas condições de pagamento garante que você tenha total transparência e facilidade no processo.

Detalhes para os clientes da Caixa

Para os clientes da Caixa, há algumas regras simples para conseguir essa antecipação. É necessário ser cliente do banco, possuir conta corrente ou salário na Caixa, e ter vínculo empregatício formal por pelo menos 12 meses.

Aposentados e pensionistas pelo INSS também podem aproveitar, desde que seu benefício seja depositado na Caixa.

E no Banco do Brasil?

O Banco do Brasil oferece condições similares, com taxas de juros que podem variar. Importante destacar que as taxas são competitivas, refletindo o compromisso do banco em facilitar a vida dos trabalhadores.

O 13º salário, um direito de empregados de diversos setores, agora pode ser antecipado, dando aquela ajuda que muitos precisavam.

O que você precisa para se beneficiar?

Se você se enquadra nos critérios mencionados, não perca tempo. A solicitação pode ser feita pelo aplicativo da Caixa ou diretamente nas agências.

O prazo para o pagamento coincide com a data de vencimento do 13º, mas você tem a flexibilidade de solicitar o pagamento antes, se assim desejar.

Esta iniciativa conjunta da Caixa e do Banco do Brasil é uma luz no fim do túnel para muitos brasileiros. Em momentos de aperto financeiro, contar com um adiantamento do 13º salário pode fazer toda a diferença.

Verifique se o seu CPF está na lista e aproveite essa oportunidade única de dar um respiro ao seu orçamento.

Enfim, nesse momento, em que tantos buscam alternativas para equilibrar as finanças, essa ação conjunta da Caixa e do Banco do Brasil surge como uma excelente notícia.

Verifique sua elegibilidade, explore as opções disponíveis e veja como essa antecipação do 13º pode beneficiar você e sua família.

