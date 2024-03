O Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) é um dos tributos mais conhecidos entre os proprietários de imóveis urbanos no Brasil. Este imposto é cobrado anualmente e varia de acordo com a legislação municipal.

Entre os grupos elegíveis para isenções ou descontos neste imposto estão os aposentados do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), um benefício que busca aliviar a carga financeira sobre essa parcela da população.

Idosos com CPF na lista podem receber mais de R$ 3.999,90; confira | Foto: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br

Isenção do IPTU para aposentados

A legislação brasileira prevê a possibilidade de isenção do IPTU para determinados perfis, incluindo aposentados do INSS. Contudo, para ter direito a essa isenção, existem critérios específicos que variam conforme o município, mas que em linhas gerais incluem:

Ser proprietário de apenas um imóvel urbano que sirva como residência.

Ter rendimentos mensais que não superem o limite de 3 salários mínimos, aproximadamente R$4.236.

Procedimento para solicitar a isenção

Os aposentados interessados em solicitar a isenção do IPTU devem dirigir-se à prefeitura de sua cidade com a documentação necessária, que geralmente inclui:

Documento de identidade e CPF.

Comprovante de renda.

Comprovante de residência.

Certidão de valor venal do imóvel.

Cada município possui um procedimento específico para a solicitação dessa isenção, o que exige atenção às regras locais.

Valor e cálculo do IPTU

O valor do IPTU é determinado pela legislação de cada cidade e baseia-se no valor venal do imóvel, com alíquotas que podem diferir conforme o tipo de propriedade. O cálculo do imposto envolve a multiplicação desse valor venal pela alíquota definida, considerando fatores como localização, tamanho e características do imóvel.

Benefícios complementares

Além da isenção do IPTU, os idosos no Brasil têm acesso a outros benefícios, como os garantidos pela carteira do idoso. Este documento é voltado para pessoas com mais de 60 anos e com renda igual ou inferior a dois salários mínimos, oferecendo vantagens como gratuidade no transporte interestadual e descontos em passagens.

A carteira do idoso pode ser solicitada tanto presencialmente, no Centro de Referência de Assistência Social (CRAS), quanto pela internet, facilitando o acesso a esses direitos. Este documento contém informações essenciais para a identificação do beneficiário, incluindo nome, data de nascimento, documentos de identificação, e um QR Code para verificação de autenticidade.

A possibilidade de isenção do IPTU para aposentados do INSS e outros benefícios como a carteira do idoso são medidas importantes de suporte à população idosa do Brasil. Elas refletem o reconhecimento da necessidade de proteger economicamente aqueles que muitas vezes contam com uma renda limitada.

É essencial que os aposentados e idosos se informem sobre seus direitos e os procedimentos para acessar esses benefícios, garantindo assim um alívio em suas despesas e melhor qualidade de vida.

