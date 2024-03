O saque-aniversário do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) representa uma oportunidade significativa para os trabalhadores brasileiros acessarem uma parte do saldo de suas contas do FGTS anualmente.

Esta modalidade permite que o valor seja sacado no mês de aniversário do titular da conta, oferecendo uma espécie de “grana extra” que pode ser utilizada conforme a necessidade do trabalhador.

Prazo para aniversariante sacar FGTS está no fim; veja quando acaba | Foto: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br

Funcionamento e prazos do saque-aniversário

A modalidade de saque-aniversário é caracterizada pela liberação anual de parte do saldo das contas do FGTS, iniciando a distribuição dos valores aos trabalhadores nascidos em janeiro. Para os beneficiários deste grupo, o prazo final para o saque dos valores correspondentes ao ano corrente encerra-se no dia 29 de março.

É crucial que os trabalhadores realizem o saque dentro deste período; caso contrário, os valores não retirados retornarão ao fundo e só estarão disponíveis para saque no próximo ciclo de pagamento do saque-aniversário.

Procedimentos para adesão e regras importantes

A adesão ao saque-aniversário é um processo opcional, o que implica que o trabalhador possui a liberdade de escolher se deseja ou não acessar seus recursos nesta modalidade. Uma vez optando pela adesão, o trabalhador deve permanecer nesta modalidade por um período mínimo de 25 meses.

É importante destacar que, durante esse intervalo, caso o trabalhador seja desligado de seu emprego sem justa causa, ele não terá direito ao recebimento da totalidade dos valores presentes em sua conta do FGTS.

Mudanças em discussão e opções de antecipação

Atualmente, há discussões em andamento pelo Governo sobre a possibilidade de revisão desta regra, com a proposta de permitir a liberação dos recursos do FGTS para os trabalhadores que forem demitidos, mesmo estando na modalidade de saque-aniversário.

Além disso, para aqueles trabalhadores que não desejam aguardar até o mês de seu aniversário para acessar os recursos, existe a opção de antecipação do saque-aniversário, uma alternativa que pode ser particularmente atrativa em situações de necessidade financeira imediata.

O saque-aniversário do FGTS é uma alternativa que proporciona aos trabalhadores um acesso flexível a parte de seus recursos financeiros, oferecendo uma fonte de renda adicional anual.

É essencial que os interessados estejam atentos aos prazos, às regras de adesão e às possíveis mudanças na legislação, para maximizar os benefícios dessa modalidade de saque e fazer escolhas informadas que melhor atendam às suas necessidades financeiras.

