Você está pagando mais do que emprestou do INSS! Veja quanto

No dia 4, uma importante mudança na política de empréstimos consignados foi anunciada, afetando diretamente aposentados e pensionistas do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).

O Conselho Nacional de Previdência Social (CNPS), em colaboração com o Ministério da Previdência Social, divulgou uma resolução que modifica a taxa de juros do empréstimo consignado. Esta alteração não só impacta os empréstimos diretamente, mas também afeta as operações com cartão de crédito consignado.

Novas taxas de juros

A nova política estabelece um ajuste nas taxas de juros, que foram reduzidas de 1,76% e 2,61% para 1,72% e 2,55% ao mês, respectivamente, para empréstimos e operações de cartão de crédito consignado. Importante frisar que esses novos limites também se aplicam ao Benefício de Prestação Continuada (BPC), garantindo uma uniformidade nas taxas para todos os beneficiários.

Esse ajuste nas taxas de juros é uma medida que visa oferecer melhores condições de crédito para aposentados, pensionistas e beneficiários do BPC, possibilitando acessar serviços financeiros com custos mais baixos.

A importância de verificar as taxas de juros

Antes de realizar um empréstimo consignado, é crucial que os beneficiários estejam cientes das taxas de juros cobradas pelas instituições financeiras. A resolução estipula taxas máximas, permitindo que bancos ofereçam condições mais vantajosas, mas proibindo a cobrança de juros superiores aos limites estabelecidos.

Para auxiliar os beneficiários nessa verificação, o aplicativo e o site Meu INSS disponibilizam uma ferramenta onde é possível consultar as taxas de juros praticadas por cada instituição financeira.

Essa funcionalidade facilita a comparação entre diferentes ofertas, permitindo que o beneficiário escolha a opção mais adequada ao seu orçamento, sem a necessidade de autenticação.

Comprometimento do benefício com o crédito consignado

Um aspecto relevante da política de empréstimos consignados é o limite de comprometimento do benefício, fixado em 45%. Esse valor é dividido da seguinte maneira: 35% para empréstimos pessoais e 10% distribuídos entre cartão de crédito consignado e cartão consignado de benefício.

Essa divisão assegura que os beneficiários possam acessar o crédito necessário, sem comprometer excessivamente sua renda mensal.

Desbloqueio do benefício para empréstimo consignado

Para aqueles interessados em contratar um empréstimo consignado, é necessário realizar o desbloqueio do benefício do INSS. Este processo pode ser feito facilmente através do site ou aplicativo Meu INSS, seguindo um procedimento simples que inclui a seleção da opção de desbloqueio e o cumprimento das instruções subsequentes.

Essa etapa é fundamental para permitir que a instituição financeira realize o desconto das parcelas do empréstimo diretamente do benefício do INSS.

As novas taxas de juros para empréstimos consignados e operações de cartão de crédito representam uma mudança significativa para aposentados, pensionistas e beneficiários do BPC. Com taxas mais baixas, os beneficiários têm agora a oportunidade de acessar crédito em condições mais vantajosas.

É essencial que os interessados verifiquem as taxas praticadas e realizem o desbloqueio do benefício, assegurando assim a melhor escolha para suas necessidades financeiras.

