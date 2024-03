Proteção ativada: novo golpe do Bolsa Família está na praça

No coração do Brasil, em Ribeirão Preto (SP), beneficiários do programa federal Bolsa Família estão em alerta. Golpistas, com estratégias ardilosas, estão mirando as contas bancárias dos participantes do programa. A armadilha? Um falso recadastramento, uma isca para atrair incautos e usurpar seus recursos. Esta matéria traz detalhes cruciais sobre o golpe e orientações indispensáveis para manter-se protegido.

Novo golpe do Bolsa Família está na praça

Imagine a surpresa e a frustração de uma mãe de quatro filhas, moradora da zona Norte de Ribeirão Preto, ao descobrir que R$ 400 sumiram de sua conta bancária. A causa? Uma chamada telefônica suspeita, supostamente ligada ao recadastramento no Bolsa Família.

Os criminosos, atuando como lobos em pele de cordeiro, utilizam o aplicativo de mensagens para executar seu plano malicioso, pilhando as economias dos desavisados.

Os fraudadores seguem um roteiro meticuloso. Primeiro, uma ligação, onde se passam por agentes do Caixa Tem. Com palavras cuidadosamente escolhidas, instilam o medo da perda do benefício, pressionando suas vítimas a agir rapidamente.

Em seguida, levam a conversa para um aplicativo de mensagens, exigindo informações sigilosas que abrem as portas das contas bancárias desses beneficiários.

Estratégias de Proteção: Seu Escudo Contra Fraudes

Para se blindar contra tais golpes, algumas práticas são essenciais:

Guarda de Dados Pessoais: Nunca compartilhe informações pessoais, como documentos ou senhas, por telefone ou mensageiros. Verificação de Fontes: Lembre-se, o recadastramento no Bolsa Família acontece presencialmente ou pelo aplicativo oficial Caixa Tem. Qualquer solicitação fora desses canais deve acender um sinal de alerta. Conscientização e Compartilhamento: Conhecer as táticas dos golpistas e difundir essas informações é crucial para proteger a si e aos outros.

Conselhos da Secretaria de Assistência Social

Gláucia Berenice, Secretária de Assistência Social de Ribeirão Preto, reforça: ignore mensagens suspeitas e confirme dados apenas em canais oficiais. A segurança de sua família depende dessa vigilância constante.

Em resumo, o conhecimento é sua maior arma. Conhecer o inimigo, suas táticas e como se defender são passos fundamentais para evitar cair nessas armadilhas modernas e manter a segurança financeira da sua família.

Entenda como funciona o Bolsa Família e evite golpes

O Bolsa Família é um programa de transferência de renda do governo federal, destinado a famílias em situação de pobreza e extrema pobreza. O programa busca garantir a essas famílias o direito à alimentação e o acesso à educação e à saúde.

Para ser elegível, a família deve estar inscrita no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal e ter uma renda mensal por pessoa de até R$ 89,00 para extrema pobreza, ou entre R$ 89,01 e R$ 178,00 para pobreza, com crianças ou adolescentes de 0 a 17 anos. O pagamento é feito mensalmente, através do cartão Bolsa Família ou por meio do aplicativo Caixa Tem.

Conhecendo os detalhes de como o programa realmente funciona é um passo crucial para evitar cair em golpes. É importante lembrar que nenhum tipo de atualização ou recadastramento do Bolsa Família é feito por telefone ou através de aplicativos de mensagens.

Todas as informações oficiais são comunicadas pelos canais oficiais do governo, como o site da Caixa Econômica Federal, agências da Caixa, CRAS (Centro de Referência de Assistência Social) local ou o próprio aplicativo Caixa Tem. Fique sempre alerta a comunicados e verifique a procedência de qualquer informação recebida para manter sua segurança e de sua família.

