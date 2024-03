Ninguém paga nada para ter estes 5 cartões de crédito

Na busca por soluções financeiras mais econômicas e com boas vantagens, os cartões de crédito que dispensam a anuidade se destacam no cenário atual. Essa tendência reflete o interesse crescente dos consumidores por alternativas que ofereçam não apenas economia, mas também uma gama de benefícios que enriqueçam sua experiência de uso.

A seguir, exploramos cinco das principais opções de cartões de crédito sem anuidade, disponíveis através de instituições financeiras renomadas e fintechs inovadoras.

Principais cartões de crédito sem anuidade

1. Banco Inter: Com um portfólio diversificado, o Banco Inter se sobressai pela oferta de cartões sem anuidade que agregam valor ao usuário. Seu Mastercard Gold, por exemplo, oferece cashback em todas as compras. Já as variantes Platinum e Black elevam a oferta de cashback para 0,5% e 1,25%, respectivamente, além de outros benefícios como acesso ao LoungeKey para o Black, sob certas condições de uso.

2. C6 Bank: O C6 Bank traz um diferencial de personalização, disponibilizando cartões na bandeira Mastercard em versões Internacional e Platinum. Além da personalização visual, o banco oferece um programa de pontos acumulativos em compras, que podem ser trocados por viagens e produtos diversos.

3. Nubank: Famoso por sua interface amigável e política de zero tarifas, o Nubank continua a ser uma opção popular entre os brasileiros. Seu destaque, o Ultravioleta Mastercard Black, inclui 1% de cashback em todas as compras e benefícios exclusivos como acesso a salas VIP em aeroportos.

Fique atento a estes novos cartões

4. RappiCard: Voltado para entusiastas do aplicativo Rappi, o RappiCard, nas versões Gold e Infinite, promete recompensas de cashback de até 5% em compras dentro do app e até 2% em outras aquisições. Embora o cartão Infinite tenha anuidade, ela pode ser isentada para usuários do programa Rappi Prime.

5. Will Bank: Entrando recentemente no mercado, o Will Bank já se destaca por oferecer uma conta digital rendendo acima da poupança, com a vantagem adicional de um cartão de crédito Mastercard sem anuidade. Os usuários também usufruem de descontos com parceiros comerciais e saques gratuitos na rede Banco24Horas.

Ao optar por um cartão de crédito sem anuidade, é crucial considerar não apenas a isenção dessa taxa, mas também outros fatores como taxas de juros, benefícios agregados e critérios de elegibilidade.

Essas cinco opções demonstram a diversidade e a riqueza de escolhas disponíveis no mercado, permitindo aos consumidores encontrar o cartão que melhor atenda às suas necessidades financeiras e de estilo de vida, promovendo uma gestão econômica mais eficiente e repleta de vantagens.

