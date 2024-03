O Outback Steakhouse, conhecido por sua temática australiana e por proporcionar uma experiência culinária única, anuncia sua nova campanha “100% Bold”. Esta iniciativa destaca o compromisso da marca com a qualidade e autenticidade, apresentando novidades que prometem encantar o paladar dos consumidores.

Dentre as inovações, destacam-se dois novos hambúrgueres: um preparado com carne bovina 100% picanha e outro com 100% da icônica costela do restaurante, além de uma sobremesa renovada, trazendo o Chocolate Thunder com creme de avelã 100% NUTELLA®️.

Os lançamentos ilustram a capacidade do Outback em oferecer sabores audaciosos e únicos, proporcionando um verdadeiro escape da realidade a cada mordida.

Conheça os 2 novos lanches “surpresa” do Outback | Imagem via Divulgação

Novos sabores que desafiam o convencional

As adições ao menu incluem o Picanha Bloomin’ Burger, vendido a R$ 59,90. Este prato traz um hambúrguer de carne bovina 100% picanha, servido no pão tipo brioche, acompanhado de pétalas de Bloomin’ Onion, bacon grelhado, molho Flame, queijo tipo emmental, mix de queijos e finalizado com Smoked Mayo, a maionese defumada clássica da casa.

Por outro lado, o Crunchy Ribs Burger, a R$ 54,90, é um sanduíche preparado com 100% da clássica costela do Outback, desossada e empanada, recheada com mix de queijos e cheddar, servido em pão tipo brioche, com adicional de cheddar, molho Bloom, picles, alface, tomate e finalizado com molho Barbecue Ranch.

Ambos os hambúrgueres podem ser acompanhados por uma seleção de mais de 10 opções típicas do Outback, incluindo as famosas fritas.

Mais que uma refeição, um escape da rotina

Segundo Raquel Paternesi, Diretora de Marketing Sênior da Bloomin’ Brands Brasil, conglomerado que engloba o Outback no país, a campanha “100% Bold” busca intensificar a conexão dos clientes com o universo da marca. “Acreditamos que a experiência proporcionada em nossos restaurantes é um escape para nossos consumidores, um momento de satisfação pessoal e coletiva. Com esta campanha, reforçamos nosso convite para que mergulhem de cabeça em nosso mundo de produtos irresistíveis e vivam essa experiência única”, afirma Paternesi.

Para os aficionados por chocolate, a marca apresenta o Thunder com NUTELLA®, a R$ 49,90. Esta sobremesa é uma versão repaginada do famoso Thunder de chocolate meio amargo, agora com uma generosa porção de creme de avelã 100% NUTELLA®️, acompanhado de sorvete de baunilha, chantilly, calda de chocolate, raspas de chocolate e uma bisnaga de NUTELLA®️ à parte, elevando o nível de ousadia da campanha.

Disponibilidade e acesso

Os novos produtos estão disponíveis em todos os 159 restaurantes do Outback no Brasil, por tempo limitado, podendo ser adquiridos também via delivery. A campanha “100% Bold” foi desenvolvida pela agência Santa Clara, com a Ampfy responsável pelo desdobramento digital e criação de ações para as redes sociais da marca, enquanto a estratégia de PR é liderada pela JeffreyGroup.

Sobre o Outback Steakhouse

Com 159 restaurantes distribuídos em 63 cidades de 21 estados brasileiros e no Distrito Federal, além de presença em 23 países, o Outback Steakhouse se consolidou no Brasil desde a inauguração do primeiro restaurante na Barra da Tijuca, Rio de Janeiro, em 1997. Com um menu que destaca cortes de carne especiais e aperitivos icônicos como a Bloomin’ Onion, o Outback cativou os brasileiros pela qualidade e o sabor marcante de sua culinária, combinados à atmosfera descontraída e aconchegante de suas instalações.

Inspirando-se na Austrália, o restaurante incorpora elementos da cultura australiana, desde esportes e pontos turísticos até tradições e paisagens icônicas, oferecendo uma experiência divertida e de alto padrão, conhecida no Brasil como #MomentoOutback.

A rede é parte do grupo Bloomin’ Brands, que inclui também as marcas Abbraccio e Aussie Grill, reforçando seu compromisso com a inovação e a autenticidade em cada detalhe.

