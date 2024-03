Aplicativo para declarar imposto de forma automática existe

No mundo das finanças, onde cada detalhe conta, a tecnologia vem como uma luz no fim do túnel para simplificar processos complexos.

Em meio à época de declaração do Imposto de Renda, surge o Grana, um aplicativo inovador que promete ser a solução definitiva para os investidores da bolsa de valores B3. Mas o que torna o Grana tão especial e por que ele está ganhando destaque no mercado financeiro? Vamos descobrir!

A era da declaração automática do Imposto de Renda chegou com o Grana: conheça o app que simplifica e otimiza seus investimentos na bolsa. (Foto: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br)

Declarar imposto de forma automática

O Grana se destaca por sua habilidade de automatizar o preenchimento das informações do investidor na declaração do Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) 2024. Isso significa menos dor de cabeça e mais precisão para os usuários.

A ferramenta gera um arquivo contendo dados extraídos diretamente do sistema da B3, que pode ser facilmente importado no programa da Receita Federal, preenchendo automaticamente as informações sobre os investimentos na bolsa.

Homologação e Confiança: A B3 e Especialistas no Assunto

A confiabilidade do Grana é reforçada pela homologação da B3, que não só indica o aplicativo como uma solução ideal para a declaração de investimentos mas também investiu no produto.

Além disso, especialistas em finanças, como Gustavo Cerbasi e Professor Mira, endossam o uso do Grana, destacando sua facilidade e intuitividade.

Facilidade e Segurança na Declaração

O Grana não se limita apenas a ser um meio de preenchimento automático; ele é uma ferramenta integral para gerenciar investimentos.

Segundo André Luiz Valverde, servidor público e usuário do aplicativo, o Grana oferece relatórios de apoio que facilitam enormemente o processo de declaração. Sua simplicidade e eficácia estão claramente refletidas nas avaliações positivas nas lojas App Store e Play Store.

Inovação Contínua: O Otimizador de IR e Outros Recursos

Além de simplificar a declaração do IR, o Grana é o único aplicativo que possui um otimizador de IR, uma ferramenta que monitora oportunidades para reduzir o imposto de renda sobre os investimentos na bolsa.

O app cobre todas as três etapas do IR dos investimentos na bolsa: cálculo, pagamento e declaração. Ainda, oferece o conforto de emitir a DARF automaticamente e possibilita o pagamento do IR da bolsa diretamente pelo aplicativo.

Quem deve declarar? Veja

Quando se trata da declaração do Imposto de Renda, existem certos critérios definidos pela Receita Federal do Brasil que determinam quem está obrigado a prestar contas ao Leão. Primeiramente, são obrigados a declarar aqueles que tiveram rendimentos tributáveis superiores a R$ 28.559,70 durante o ano-calendário anterior.

Este valor inclui salários, aposentadorias, aluguéis, entre outros tipos de receitas sujeitas à tributação. Além disso, contribuintes que obtiveram rendimentos isentos, não tributáveis ou tributados exclusivamente na fonte, cuja soma foi superior a R$ 40.000,00, também estão na lista dos que devem declarar.

Outra condição que exige a declaração do Imposto de Renda é a posse ou propriedade de bens ou direitos, incluindo terrenos e imóveis, com valor superior a R$ 300.000,00 até 31 de dezembro do ano-calendário anterior.

Além disso, aqueles que obtiveram ganho de capital na alienação de bens ou direitos, sujeitos à incidência do imposto, ou realizaram operações em bolsas de valores, de mercadorias, de futuros e assemelhadas, também precisam declarar. É crucial estar atento a esses critérios para evitar problemas com a Receita Federal e garantir o cumprimento adequado das obrigações fiscais.

