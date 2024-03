A possibilidade de adquirir um carro elétrico está se tornando cada vez mais tangível para os brasileiros, especialmente com a introdução do veículo mais acessível do mercado, atualmente avaliado em R$ 99.990. A seguir, detalhamos as principais informações sobre essa opção econômica e outras alternativas disponíveis no país.

Este é o PREÇO do carro mais barato do Brasil em 2024 | Imagem de Arek Socha por Pixabay

O carro elétrico mais acessível do Brasil

O título de carro elétrico mais em conta no Brasil vai para o Renault Kwid E-Tech, com preço inicial de R$ 99.990. Esse lançamento alterou as expectativas do mercado, que anteriormente previa que o BYD Dolphin Mini lideraria em termos de custo-benefício. No entanto, o modelo chinês foi lançado com o preço de R$ 115.800, conforme reportado por nossa equipe.

Comparativo dos veículos elétricos mais acessíveis

Renault Kwid E-Tech: a partir de R$99.990

BYD Dolphin Mini: a partir de R$115.800

Caoa Chery iCar: a partir de R$119.990

Jac e-JS1: a partir de R$126.900

BYD Dolphin: a partir de R$149.800

GWM Ora 03: a partir de R$150.000

Hyundai Kona EV: a partir de R$189.990

Seres 3: a partir de R$199.990

Fiat 500e: a partir de R$214.990

Peugeot e-208 GT: a partir de R$225.990

Análise de custo-benefício do carro elétrico mais barato

Decidir se vale a pena investir no carro elétrico mais barato do mercado depende de vários fatores. Ao comparar o Renault Kwid E-Tech com o BYD Dolphin Mini, nota-se que, embora o modelo chinês ofereça um leque mais amplo de equipamentos e maior eficiência em pista.

O modelo da Renault não fica atrás em aspectos como a capacidade do porta-malas, que é superior (290 litros contra 230 litros do Dolphin Mini). Além disso, a diferença de R$ 15 mil no preço pode ser um fator determinante, principalmente em um momento em que os custos dos veículos novos impactam significativamente o orçamento dos consumidores.

Recursos adicionais para auxiliar na decisão

Para aqueles que ainda estão ponderando sobre qual veículo elétrico escolher, recomendamos a visualização de um vídeo completo sobre o Renault Kwid E-Tech. Esse material pode oferecer insights valiosos e facilitar o processo de tomada de decisão, considerando os prós e contras de adquirir o modelo mais econômico disponível no mercado brasileiro.

