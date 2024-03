Brasileiro com CPF na Nota pode sacar até R$ 50 mil

Imagine ter a possibilidade de ganhar até R$ 50 mil, apenas por fazer algo simples no dia a dia. Parece sonho, não?

Esta, porém, é a pura realidade para quem coloca o CPF na nota fiscal durante as compras. Está duvidando?

Siga a leitura e entenda como isso funciona e como você pode ser o próximo a comemorar. Você não vai se arrepender.

Ganhe até R$ 50 mil inserindo seu CPF na nota fiscal. Aprenda o passo a passo para participar dos sorteios.

Conheça o programa CPF na Nota

Colocar o CPF na nota é uma prática que vai além de simplesmente acumular papéis. Alguns estados brasileiros transformaram essa ação em um verdadeiro incentivo fiscal, combatendo a sonegação e, de quebra, beneficiando você, consumidor.

São descontos, recargas de celular e, sim, dinheiro de volta que podem entrar na sua conta. Para entrar nessa, é só se cadastrar no site da Secretaria da Fazenda do seu estado.

E não se preocupe, pois é bem simples. Estados como São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais são alguns dos que adotaram essa ideia. E a lista é grande!

Ganhando grande com o CPF na Nota

A Nota Fiscal Paulista é um exemplo clássico. Esse programa do governo de São Paulo não só ajuda a combater a sonegação fiscal, como também recompensa os consumidores com prêmios em dinheiro.

E estamos falando de prêmios que variam de R$1.000 a R$50.000! Para participar é fácil: faça compras, solicite a nota fiscal com CPF e cadastre-se no site da Nota Fiscal Paulista.

Quanto mais compras, mais bilhetes para sorteio você acumula. E não para por aí. O sorteio de março contou com mais de 118 milhões de bilhetes. Imagina a emoção de verificar se você foi um dos sortudos!

Como saber se ganhei?

Ficou curioso para saber se a sorte bateu à sua porta? Os resultados são divulgados no próprio site da Nota Fiscal Paulista.

E se a sorte realmente estiver do seu lado, o prêmio pode estar na sua conta em até 5 dias úteis após a solicitação.

Dicas de ouro para aumentar suas chances

Quer saber como melhorar suas chances? Aqui vão algumas dicas: cadastre todas as suas notas, não acumule para registrar depois e fique de olho nos prazos. Ah, e que tal espalhar a notícia? Quanto mais pessoas participando, maior o valor dos prêmios.

E se eu não for de São Paulo?

Se você não mora em São Paulo, não se preocupe. Vários outros estados têm programas semelhantes. De Alagoas ao Rio Grande do Sul, a chance de ganhar um extra com o CPF na nota é real. Verifique no site da Secretaria da Fazenda do seu estado como participar.

Passo a passo para o resgate

Pronto para resgatar seu prêmio? Acesse o site da Sefaz do seu estado, faça o login e siga as instruções para transferir o valor para sua conta bancária. Simples assim!

E aí, preparado para transformar suas compras em uma possível fonte de renda extra? Coloque o CPF na nota e boa sorte!

