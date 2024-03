Dá para quitar as dívidas nos Correios e 5 mil brasileiros já conseguiram

A Mega Feirão Serasa e Desenrola trouxe um sopro de alívio para milhares de brasileiros. Em seu primeiro dia, 07/03, 5.268 pessoas encontraram um caminho para renegociar dívidas com descontos impressionantes, alguns alcançando 96% do valor total.

Se você está enfrentando dificuldades financeiras e quer entender como aproveitar essa oportunidade, acompanhe a leitura.

Participe do Mega Feirão Serasa e Desenrola e alivie suas dívidas! Aprenda como renegociar com grandes descontos. Seja um dos milhares de brasileiros beneficiados!

Soluções para Suas Dívidas nos Correios

Em meio a um cenário econômico desafiador, a esperança renasce com iniciativas como o Desenrola Brasil, um programa criado pelo Governo Federal para auxiliar brasileiros a superarem dificuldades financeiras. Imagine a oportunidade de reestruturar suas dívidas com condições extraordinárias!

No lançamento do Mega Feirão Serasa e Desenrola, já foram mais de 5.268 cidadãos que conseguiram respirar aliviados, renegociando seus débitos com descontos que chegam a 96% do valor total. Este artigo é um farol de esperança para quem busca retomar o controle financeiro, oferecendo um guia completo sobre como se beneficiar deste programa transformador.

Ainda, além dos cidadãos, optarem por renegociar as suas dívidas, também é possível contar como as opções abaixo para limparem o seu nome. São meios de crédito que podem ser obtidos, inclusive, por pessoas com nome sujo. Confira as opções, taxas de juros e condições de pagamento das ofertas:

Produto Taxa a partir de Pagamento Empréstimo Consignado 1,45% a.m 6 a 84 parcelas Antecipação Saque-aniversário 1,29% a.m a partir de R$100

Como Participar do Desenrola Brasil

Não perca a chance de renegociar suas dívidas! Você pode optar por diversos canais, como:

Site do Desenrola Brasil

Aplicativo da instituição financeira

Agências dos Correios

Essa iniciativa é destinada principalmente aos devedores da Faixa 1, com débitos registrados entre 1º de janeiro de 2019 e 31 de dezembro de 2022.

Renegociação Online

A renegociação também é possível online! Pelo site Desenrola Brasil ou pelo aplicativo da instituição financeira. Siga os passos abaixo:

Acesse o site Desenrola Brasil Entre com sua conta Gov.br Confirme seus dados Veja suas dívidas e as propostas de negociação Escolha a forma de pagamento

Parceiros do Desenrola Brasil

O programa conta com a colaboração de diversos setores, incluindo:

Bancos

Financeiras

Securitizadoras

Birôs de Crédito

Comércio Varejista

Operadoras de Telefonia

Concessionárias de Água e Energia

Perguntas Frequentes

Quais são os benefícios de participar do Desenrola Brasil? Participar oferece a chance de renegociar suas dívidas com condições excepcionais e descontos expressivos.

Até quando o Desenrola Brasil estará disponível? O programa encerra em 31 de março, com atendimento nos Correios até o dia 28 deste mês.

Posso parcelar minha dívida pelo Desenrola Brasil? Sim, com possibilidade de descontos de até 96% do total.

Há custo para participar? Não, é uma oportunidade gratuita para melhorar sua saúde financeira.

